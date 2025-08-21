Muere a los 88 años Frank Caprio, el juez que conquistó a EE.UU. con su compasión en los tribunales

El juez estadounidense Frank Caprio, célebre por su estilo humano y empático en la sala de audiencias y popularizado a través del programa Caught in Providence, falleció a los 88 años tras una batalla contra el cáncer de páncreas.

Su muerte fue anunciada el miércoles 20 de agosto a través de un comunicado en sus redes sociales, donde se informó que Caprio "falleció pacíficamente […] después de una larga y valiente batalla".

El mensaje destacó que su "compasión, humildad y fe inquebrantable en la bondad de las personas impactaron la vida de millones", y lo describió como "un devoto esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo".

El homenaje incluyó imágenes del magistrado con su toga y fotografías familiares.

Menos de 24 horas antes del anuncio, Caprio se había dirigido a sus seguidores en un emotivo video desde el hospital, donde reveló que había sufrido un revés en su tratamiento y pidió una vez más ser recordado en las oraciones.

"El Todopoderoso nos cuida, así que recuérdame, por favor", expresó con una sonrisa, acompañado de una última fotografía en la que aparecía levantando el pulgar en señal de ánimo.

Un juez cercano y televisivo

Caprio fue nombrado juez en 1985 y se jubiló en 2023.

Alcanzó fama internacional con Caught in Providence (2018-2020), programa en el que se transmitían casos reales de infracciones de tránsito en Providence, Rhode Island. Su estilo conciliador y cargado de empatía lo convirtió en un referente de la justicia compasiva.

La serie recibió cuatro nominaciones a los premios Emmy diurnos, tres de ellas como mejor programa legal/judicial, y Caprio fue candidato a mejor personalidad diurna.

Muchos de sus casos se viralizaron en redes sociales, como el de un anciano de 96 años que enfrentaba una multa por exceso de velocidad mientras llevaba a su hijo enfermo de cáncer al médico. El juez desestimó el caso, conmovido por la historia.

Otro de sus momentos más virales ocurrió en 2017, cuando permitió a un niño de cinco años decidir la sanción de su padre por una infracción de estacionamiento.

El pequeño optó por una multa reducida, lo que provocó risas en la sala. Finalmente, Caprio liberó al acusado del pago con una condición: invitar a desayunar al niño, "que le acababa de ahorrar 30 dólares".

Una vida de legado humano

En diciembre de 2023, Caprio anunció públicamente que padecía cáncer de páncreas. Desde entonces, compartió con sus seguidores su evolución, agradeciendo el apoyo y las oraciones recibidas.

Deja a su esposa, Joyce, cinco hijos, siete nietos y dos bisnietos.

"En su honor, que cada uno de nosotros se esfuerce por traer un poco más de compasión al mundo, como él lo hacía cada día", concluyó el comunicado familiar.

