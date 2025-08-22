Tragedia en La Pequeña Habana: Peatón muere atropellado cerca del LoanDepot Park

Vídeos relacionados:

La mañana del viernes se tiñó de luto en La Pequeña Habana tras un accidente fatal que cobró la vida de un peatón en las inmediaciones del LoanDepot Park, hogar de los Miami Marlins.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió alrededor de la intersección de Northwest 25th Avenue y Northwest Seventh Street, una zona transitada por residentes y visitantes, sobre todo en las horas de la mañana.

La Policía de Miami confirmó a Local 10 que el conductor involucrado en el atropello abandonó inicialmente el lugar del accidente, aunque posteriormente regresó a la escena.

Las autoridades señalaron que, por ahora, no está claro si el individuo enfrentará cargos por atropello y fuga.

El área fue acordonada mientras agentes de tránsito y detectives especializados en reconstrucción de accidentes recolectaban evidencias y entrevistaban a posibles testigos.

El suceso generó congestión vehicular y expectación entre vecinos y transeúntes, quienes observaron la presencia policial cerca del concurrido estadio de béisbol.

Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad ni detalles adicionales sobre la víctima fallecida, a la espera de notificar a sus familiares.

Un portavoz de la Policía indicó que la investigación se encuentra en curso y que se revisarán cámaras de seguridad en la zona para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar eventuales responsabilidades.

El trágico suceso ha generado preocupación en la comunidad de La Pequeña Habana, donde los residentes han denunciado en varias ocasiones los riesgos que enfrentan los peatones debido al tráfico denso y a conductores que no siempre respetan los límites de velocidad en calles cercanas al estadio.

