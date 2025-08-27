Joven cubanoamericano se perfila como futura estrella del hockey sobre hielo en EE.UU.

Vídeos relacionados:
Con apenas 15 años, el cubanoamericano Jason Iglesias se perfila como una de las grandes promesas del hockey sobre hielo en Estados Unidos.
Su historia comenzó cuando tenía solo seis años, después de que su padre lo llevara a un partido de los Florida Panthers. Desde entonces, el deporte lo atrapó para siempre.
Iglesias inició su formación deportiva en los Miami Toros en Kendall y más tarde se unió a los Palm Beach Breakers.
Su talento lo llevó a integrarse a la Florida Alliance AAA, con la que se coronó campeón estatal y distrital, participando también en torneos nacionales.
"Sí, ganamos el título del estado y después del distrito del sureste. Sí, sí, y fuimos al nacional, pero no pudimos ganar. Pero así es la vida", recordó el joven en entrevista con Telemundo 51.
Su talento también lo llevó a representar a Cuba en la AMERIGOL Latam Cup, un torneo internacional celebrado en Florida con el respaldo de la NHL y los Panthers. A pesar de su corta edad, participó en la División 2 gracias a su notable desempeño.
"Fue muy divertido", confesó.
El adolescente, que se desempeña como delantero, tiene claro que es un seguidor incondicional de los Florida Panthers.
"A mí me encanta el hockey. Cada vez que puedo ver un juego, voy enciendo el televisor y lo veo. Pero sí, mi equipo favorito son los Florida Panthers y lo sigo muy de cerquita. Cuando ganaron me dio una alegría grande", expresó.
El joven también reconoce la importancia de los logros del equipo para el crecimiento del hockey sobre hielo en el sur de Florida, una región en la que todavía es un deporte emergente.
El próximo paso en su carrera será mudarse a un colegio en Nueva York, donde podrá combinar sus estudios con la práctica intensiva del hockey.
"Es perfecto para mí, creo yo, porque tengo la escuela ahí, y de las clases puedo ir directamente al rink y jugar hockey cuando quiera", aseguró emocionado.
Su sueño está muy definido: llegar a ser algún día un NHLer. "Ahora mismo estoy tratando de ir para juniors después de algunos años. Y de ahí ojalá pueda ir a la universidad y jugar hockey".
Finalmente, dejó un consejo a quienes buscan abrirse paso en el hockey.
“El apoyo de los padres sí es muy, muy importante. No podría estar aquí hoy si no fuera por ellos. Y si tengo que decir algo es que sigue trabajando todos los días, no puede quedarte en la casa haciendo nada. Todos los días tienes que ir y hacer tus mejores esfuerzos".
Con disciplina, talento y un futuro lleno de oportunidades, Jason Iglesias se perfila como uno de los nombres que podrían llevar el hockey sobre hielo cubanoamericano a lo más alto.
