Cae en Florida ladrón itinerante con 400,000 en joyas robadas: Este era su modus operandi

Un hombre de origen rumano fue arrestado el domingo por agentes del sheriff del condado de Martin tras ser vinculado con un robo a una joyería en la ciudad de Stuart.

El detenido, identificado como Marcu Rostas, de 33 años, es buscado en varios estados de EE. UU. por delitos similares y se encontraba en el país de forma ilegal.

En el momento de su detención, su hijo de 10 años llevaba en la muñeca un reloj Rolex robado, valorado en más de 40.000 dólares.

Durante el arresto, que tuvo lugar en Martin Downs Boulevard, las autoridades recuperaron más de 400.000 dólares en joyas robadas, incluyendo relojes de alta gama, un anillo de diamantes, cadenas y monedas de oro, además de 30.000 dólares en efectivo.

Parte de las joyas se encontraba escondida dentro de un peluche infantil. La hija menor del sospechoso también portaba un collar robado de alto valor.

Viajaba con su familia y usaba identidades falsas

Rostas iba acompañado por su esposa, Natasha, y sus hijos menores de edad. Aunque la mujer no fue arrestada en el momento, los Servicios de Inmigración ya han establecido contacto con ella.

El sospechoso portaba múltiples identificaciones falsas y su presencia en el país es ilegal, según confirmaron agentes de ICE, que se presentaron en el lugar para verificar su identidad. Rostas fue puesto bajo una orden de detención migratoria.

Método delictivo: El robo por distracción

De acuerdo con las autoridades, Rostas forma parte de una red criminal organizada de ladrones de distracción viajeros, también conocidos como "gitanos viajeros".

Este tipo de delincuencia opera a nivel nacional y se caracteriza por el uso de tácticas engañosas para sustraer objetos de valor sin ejercer violencia directa.

Los robos suelen realizarse en joyerías, tiendas minoristas e incluso viviendas.

Los integrantes de estas redes -entre ellos mujeres, niños y adultos mayores- actúan en grupo: mientras unos distraen a las víctimas, otros aprovechan para cometer el robo en cuestión de segundos. Las víctimas suelen percatarse del hurto cuando ya es demasiado tarde.

El caso en Stuart y el operativo en Martin County

El arresto de Rostas ocurrió un día después del robo en una joyería local en la ciudad de Stuart, cuyas imágenes de videovigilancia ayudaron a identificar al sospechoso.

Los detectives interceptaron el vehículo en el que se desplazaba y procedieron a la detención tras encontrar las pruebas que lo vinculan con el crimen.

Los objetos recuperados coinciden con los artículos sustraídos de la joyería, según confirmaron fuentes del departamento del sheriff.

La investigación sigue abierta para determinar si hay más implicados y si el mismo grupo está conectado con otros robos similares en el estado de Florida o en otros puntos del país.

La Oficina del Sheriff del condado de Martin emitió una advertencia dirigida a la ciudadanía y a los comercios, especialmente joyerías: “Este tipo de delincuencia se basa en la distracción. Si alguien intenta desviar tu atención de manera inusual, actúa con cautela, mantente alerta y comunícalo a las autoridades”.

Rostas y otros miembros de su red han sido vinculados a robos en varios estados.

Las autoridades consideran que se trata de una organización itinerante que opera desde hace tiempo con métodos similares, desplazándose por distintas ciudades para evitar ser detectados.

Las identidades falsas, el uso de menores y el perfil discreto de sus operaciones dificultan su rastreo.