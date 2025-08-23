Vídeos relacionados:

Un hombre fue detenido por arrebatarle el teléfono a una trabajadora en Cárdenas, Matanzas.

El hecho ocurrió en Vives y Calzada, donde “le fue arrebatado un celular a una ciudadana que esperaba la guagua para su trabajo en Varadero”, según el perfil de Facebook vinculado al oficialismo Con Todos la Victoria.

El sujeto llamado Slayt Pérez Pedroso fue detenido luego de que se le ocupara el teléfono tras un registro en su vivienda, asegura la información.

“En estos momentos no posee vínculo laboral. Responderá por su responsabilidad en el hecho. ¡Frente al delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales, TOLERANCIA CERO”, concluye el post de este perfil de propaganda oficialista.

La ciudadanía cubana ha expresado su creciente preocupación por el aumento de la delincuencia en diversas zonas del país, en especial robos con violencia, asaltos y hurtos a plena luz del día.

Este tipo de episodios aviva el debate sobre la seguridad ciudadana en Cuba, donde muchos ciudadanos expresan sentirse cada vez más vulnerables ante la impunidad de los delincuentes.

Este mismo sábado se conoció que tanques de agua en el Centro Martin Luther King Jr. (CMLK), destinados fundamentalmente a familias empobrecidas del oriente cubano, fueron robados en medio de un escenario de creciente impunidad, mientras la policía asegura estar investigando.

La denuncia fue hecha por Yuliet Teresa Villares Parejo, coordinadora de Comunicación del CMLK, quien alertó a través de su perfil en Facebook sobre el robo de los recipientes, únicos y propiedad de la institución con sede en el municipio de Marianao, en La Habana.

También este sábado trascendió que un accidente de tránsito ocurrido el pasado miércoles en la Calzada de Santo Suárez, municipio Diez de Octubre, La Habana, dejó no solo un motorista herido tras ser impactado por una rastra, sino también una escena de indignación social: un sujeto aprovechó la emergencia para robar las pertenencias de la víctima, en lugar de auxiliarla.

La usuaria Ofun Meyi Tanke Cuba denunció en Facebook que un hombre, que al parecer estaba en el lugar al momento del siniestro, se hizo pasar por familiar del motorista y, bajo ese engaño, sustrajo documentos y objetos personales de la víctima. Entre lo robado figuran su carnet de identidad, licencia de conducción y otros papeles de importancia.

