Ni se dio cuenta: le roban el celular mientras compraba galletas en una calle de La Habana

El youtuber cubano creador del canal Víctor G., denunció el robo del celular a una amiga mientras se encontraban en una zona concurrida de La Habana, mediante un video compartido en su cuenta de TikTok @victor.g731.

“Le han robado el celular a la amiguita de Kira, y vamos a estar ahora explicándoles cómo fue todo para que tengan sumamente cuidado cuando estén por esta zona, que son zonas muy aglomeradas, con exceso de cantidad de personas caminando por las calles, y si no estás alerta te puede ocurrir a ti también”, explicó el creador de contenido al inicio del video, grabado desde la calle.

La joven explicó que el robo ocurrió mientras compraba un paquete de galletas en un quiosco, en el justo momento en que abrió un bolsillo de su mochila para sacar el dinero.

"Me voy con mi paquete de galletas muy feliz y siento que el sonido de los audífonos de la música como que empieza a hacer como corto”, añadió y que tras eso "cuando reviso, mi teléfono no estaba”.

La víctima explicó que caminó un poco más hacia atrás y al notar la desaparición del celular intentó hacer una llamada: “me quedé así nerviosa, le pedí a un señor que por favor me dejara llamar, primero dio ocupado después apagado, y nada, yo choqueada ahora mismo porque es la primera vez que me pasa algo así”.

Consultada por la rapidez del suceso, dijo que fue “totalmente y no me di cuenta, o sea, estaba ahí mismo al lado mío”. Sobre quiénes estaban cerca, afirmó que “sí”, en referencia a que la única persona a su lado era la mujer mayor.

Lo más leído hoy:

En los comentarios del video una persona contó un suceso parecido: “A mi prima hace unos días la llamó un muchacho como para hacerle una pregunta, ella fue y le arrancó de la oreja la argolla de oro, le metió un piñazo en el pecho y le arrancó la otra, se fueron en una moto!!”.

Robos callejeros en Cuba

Este caso no es aislado. En las últimas semanas se han documentado varios incidentes similares que reflejan el incremento de los robos callejeros en distintas ciudades del país, en medio de un clima de creciente inseguridad y deterioro económico.

En La Habana, una anciana discapacitada de 64 años fue asaltada en la madrugada mientras vendía productos en un parque. El agresor, que según la víctima estaba bajo los efectos de “el químico”, le robó pertenencias personales y mercancías. “¿Para qué vienen a robarme? Yo soy una luchadora de muchos años. El Estado me paga apenas 1,543 pesos de pensión y con eso no alcanza para nada”, declaró entre lágrimas. El caso fue documentado en un videorreportaje difundido por el medio independiente Cubanet.

En Santiago de Cuba, un presunto ladrón fue retenido por ciudadanos tras ser sorprendido robando un celular frente al mercado Marvy, en plena avenida Garzón. La escena fue grabada por transeúntes y compartida en redes sociales, donde se escucha a los vecinos gritar “¡Súbelo a la policía, descarado, ladrón!”.

En Cárdenas, Matanzas, un hombre fue arrestado tras arrebatarle el teléfono a una trabajadora que esperaba la guagua para dirigirse a Varadero. La policía recuperó el celular tras un registro en la vivienda del sospechoso.

Otro caso ocurrió en Sancti Spíritus, donde un carterista robó la mochila de un inspector de transporte conocido como “El Azul”, mientras esperaba una guagua en la parada de salida hacia Jatibonico. El bolso contenía documentos personales, dinero y el almuerzo del funcionario.

Una situación especialmente indignante se reportó en La Habana, cuando un motorista herido en un accidente fue despojado de sus pertenencias por un hombre que se hizo pasar por familiar de la víctima. El ladrón sustrajo documentos de identidad y objetos personales mientras otros intentaban auxiliar al herido.

Preguntas frecuentes sobre la inseguridad y robos en La Habana