Detienen a ladrón de teléfono en plena calle de Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Un hombre fue detenido este jueves en Santiago de Cuba tras ser sorprendido presuntamente robando un teléfono móvil en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la transitada avenida Garzón, frente al mercado Marvy, donde varios ciudadanos interceptaron al sospechoso y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades.

Videos compartidos en Facebook por el popular reportero independiente Yosmany Mayeta muestran el momento en que transeúntes rodean al individuo mientras le gritan: “¡Súbelo a la policía, descarado, ladrón!”.

El arresto generó gran expectación en la zona, con decenas de curiosos presenciando la captura. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre la identidad del detenido ni sobre el destino del teléfono robado.

Este tipo de incidentes se ha vuelto cada vez más frecuente en ciudades cubanas, donde el aumento de los robos callejeros refleja el deterioro de la seguridad ciudadana en medio de la crisis económica.

Preguntas Frecuentes sobre la Inseguridad y Delincuencia en Santiago de Cuba