Víctimas del atropello en La Habana muestran mejoría; una será dada de alta pronto

Las tres pacientes que permanecen ingresadas en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente “General Calixto García” tras el atropello masivo ocurrido en La Habana evolucionan favorablemente y una de ellas podría recibir el alta médica en las próximas 24 horas.

La información fue confirmada por Cubadebate, que citó declaraciones de la doctora Iliovanys Betancourt Plaza, directora de la institución hospitalaria.

La especialista señaló que las pacientes responden positivamente a los tratamientos aplicados, se mantienen bajo seguimiento clínico y no han presentado complicaciones graves que comprometan sus vidas.

De las tres mujeres que siguen hospitalizadas, dos se encuentran en salas de atención general y otra permanece en cuidados intermedios por una lesión maxilofacial más compleja.

Según precisó Betancourt, la paciente se mantiene estable, sin riesgo vital y no ha requerido intervención quirúrgica hasta el momento.

El centro asistencial recibió inicialmente a siete lesionados, incluidos una menor de edad y su madre, trasladadas al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez para recibir atención especializada.

La madre, con lesiones leves, acompañó a la niña en todo momento. Otros pacientes, tras evolucionar satisfactoriamente, recibieron el alta al día siguiente del suceso.

Lamentablemente, una mujer de 35 años falleció pocas horas después de su ingreso al Calixto García, constituyendo la única víctima mortal del atropello múltiple.

La directora destacó el trabajo del equipo médico desde el primer momento, con el apoyo de las autoridades provinciales de Salud y del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), así como la comunicación constante con los familiares de las víctimas.

El incidente se registró alrededor de las 2:30 a.m. del lunes, cuando un conductor de nacionalidad extranjera, residente en Cuba, arrolló a varias personas en distintos puntos de los municipios Centro Habana y La Habana Vieja.

El individuo fue detenido por las fuerzas del orden y permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

