Habla el hijastro del cubano decapitado en Santiago de Cuba: “Nunca salía de su casa”

Ricardo Eudi Soler, hijastro del anciano de 74 años Ángel Luis Mercantety Quiñones, identificado como el hombre que apareció decapitado en Santiago de Cuba, afirmó que el crimen fue una atrocidad y que su padrastro era un hombre tranquilo que nunca salía de su casa.
El hombre relató a Martí Noticias que su padrastro desapareció el pasado 21 de agosto, tras visitar a un vecino con el que había trabajado en el sector de la educación antes de jubilarse.
“Es un profesor, esa persona ya está detenida”, aseguró.
Según Soler, el sospechoso lo invitó a su casa con la excusa de ver televisión. “Me dijo que le daba pena porque el señor ya lo había invitado varias veces, entonces que iba a estar un rato allá con él, y desde esa noche que salió… no volvió más”, explicó.
“Tenemos esa incertidumbre del por qué… él no salía, no visitaba, era una persona integrada a su familia que no participaba en actividades sociales, era muy poco dado a salir”, aclaró.
Dijo que la familia reportó la desaparición y recibió versiones contradictorias del detenido, quien les dijo que buscaran por otro barrio.
“Nos desvió porque lo mandó a buscar en una localidad que le dicen Los Ecuatorianos […] y yo buscando como loco y movilicé a los amigos del barrio”, explicó el hijastro.
El martes 25 de agosto, las autoridades hallaron una cabeza humana en avanzado estado de descomposición en un contenedor de basura de Abel Santamaría.
Horas después, el cuerpo decapitado apareció dentro de la vivienda del sospechoso, según confirmaron los familiares.
“Primeramente, la cabeza en un contenedor de basura y luego los restos del cuerpo en casa de ese señor”, precisó Soler.
Al día siguiente, fue citado al cementerio de El Cobre, donde logró reconocer el cuerpo de su padrastro por una prenda de vestir.
El perfil oficialista Héroes del Moncada, vinculado al Ministerio del Interior, informó que el detenido, un residente de 60 años, confesó haber matado violentamente a la víctima el 21 de agosto, tras ingerir bebidas alcohólicas, motivado por “un ajuste de cuentas de índole personal”.
El crimen se produce en un contexto de aumento inédito de la criminalidad en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre el crimen en Santiago de Cuba
¿Quién era Ángel Luis Mercantety Quiñones, la víctima del crimen en Santiago de Cuba?
Ángel Luis Mercantety Quiñones era un anciano de 74 años que había trabajado en el sector de la educación antes de jubilarse. Era descrito por su hijastro como un hombre tranquilo, poco dado a salir de casa y que no participaba en actividades sociales. Su desaparición y posterior asesinato han conmocionado a la comunidad de Santiago de Cuba.
¿Cómo fue descubierto el crimen de Santiago de Cuba?
El crimen fue descubierto cuando trabajadores de la Empresa de Comunales encontraron una cabeza humana en avanzado estado de descomposición dentro de un contenedor de basura en el reparto Salao, Micro III, en Santiago de Cuba. Horas después, el cuerpo decapitado fue hallado en la vivienda del sospechoso. Este macabro hallazgo fue el inicio de una investigación que llevó a la captura del presunto autor del asesinato.
¿Cuál es el contexto de criminalidad en Santiago de Cuba?
El crimen de Ángel Luis Mercantety Quiñones se produce en un contexto de aumento inédito de la criminalidad en Cuba, especialmente en Santiago de Cuba, donde se han reportado varios episodios de muertes violentas y cuerpos encontrados en espacios públicos. La comunidad vive en un ambiente de inseguridad, y este caso refleja una de las múltiples situaciones alarmantes que se han desarrollado recientemente en la región.
¿Qué motivó el asesinato de Ángel Luis Mercantety Quiñones?
Según las confesiones del detenido, el asesinato fue motivado por “un ajuste de cuentas de índole personal”. Este asesinato se produjo tras una noche de ingesta de bebidas alcohólicas entre el sospechoso y la víctima. La violencia del crimen y el intento de ocultarlo mediante el desmembramiento del cuerpo han generado gran conmoción en la comunidad.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano ante la creciente criminalidad?
A pesar de la gravedad de la situación, la respuesta del gobierno cubano ha sido limitada y poco efectiva. La falta de reportes claros y la censura informativa han aumentado la sensación de zozobra y miedo entre los habitantes de Santiago de Cuba. La comunidad sigue exigiendo una mayor transparencia y acciones más contundentes para garantizar la seguridad ciudadana.
