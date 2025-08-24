Piden ayuda ciudadana para localizar a hombre de 74 años desaparecido en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

La familia de Ángel Luis Mercantety Quiñones, de 74 años, vive momentos de angustia desde que fue visto por última vez en el reparto Abel Santamaría, Micro 3, en la ciudad de Santiago de Cuba.

Pese a los llamados de sus allegados, no existen reportes oficiales sobre su paradero.

La desaparición ocurrió el jueves 21 de agosto alrededor de las 7:00 de la noche y fue denunciada por una sobrina del adulto mayor, quien acudió al usuario La Tijera con el objetivo de lograr una mayor difusión a través de su perfil en Facebook y convocar a la ciudadanía a colaborar en la búsqueda.

Captura de Facebook/La Tijera

“Por favor, necesitamos ayuda. Mi tío está desaparecido y cada hora que pasa la preocupación es más grande. Solo pedimos que se publique para que la noticia llegue a más personas y alguien pueda darnos información”, pidió la familiar en declaraciones recogidas por La Tijera.

Hasta el momento, la única información disponible proviene de los testimonios de los parientes, ya que las autoridades no han emitido comunicado alguno.

Lo más leído hoy:

Este silencio oficial mantiene a la familia en incertidumbre y la obliga a recurrir a las redes sociales para intentar acelerar la búsqueda.

Los allegados solicitan que cualquier persona con datos sobre Mercantety Quiñones se comunique de inmediato con ellos o con las autoridades locales.

El llamado urgente de la familia refleja no solo la desesperación por el tiempo transcurrido, sino también la falta de respuestas institucionales en un caso que compromete la seguridad de un anciano vulnerable.

La familia de Alicia María Montes de Oca Pérez, una joven con problemas de salud mental, pidieron la colaboración ciudadana para localizarla, tras su desaparición el pasado 21 de agosto en Guantánamo.

También en el oriental territorio familiares y amigos de un joven identificado como Over Luis mantienen una intensa búsqueda tras su desaparición el pasado lunes 18 de agosto, sin que hasta la fecha se tenga noticia de su paradero.

La familia de Annia Robert Isaac, natural de Guantánamo, lanzó un llamado urgente de ayuda y ofrece una recompensa de 250 dólares a quien logre encontrarla y mantenerla a salvo hasta que pueda ser rescatada por sus allegados.

Asimismo, la familia de Noguella Lezcano Milián, una anciana de 80 años desaparecida desde hace una semana, continúa su búsqueda y ha ofrecido una recompensa de 200 dólares a quien tenga información de su paradero.

En los últimos años, familias desesperadas han tenido que volcarse a las redes sociales para difundir fotos y datos básicos de sus seres queridos desaparecidos, ante la falta de un sistema público de alerta rápida y el silencio de los medios oficiales.

Este vacío institucional ha obligado a las comunidades a crear sus propios canales de búsqueda mediante grupos de Facebook y cadenas de WhatsApp, donde circulan denuncias, testimonios y posibles pistas.

Aunque esta autogestión ciudadana se ha vuelto un recurso vital, también expone la fragilidad y ausencia de protocolos efectivos en las instancias oficiales.

Activistas y usuarios exigen que las autoridades implementen mecanismos ágiles y transparentes para responder a estas desapariciones, en las que cada hora perdida puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

No obstante, a fines de julio, el Canal Educativo de la televisión estatal cubana rompió el silencio institucional sobre la desaparición de Doraiky Águila Vázquez, una mujer habanera de 48 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 15 de marzo.

Preguntas frecuentes sobre desapariciones en Cuba