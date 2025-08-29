Marco Rubio visita el Comando Sur de EE.UU. en medio de tensiones con el régimen de Maduro

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó este viernes la sede del Comando Sur (SOUTHCOM) en Doral, Florida, en un momento marcado por la escalada de tensiones entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

De acuerdo con la agenda oficial del Departamento de Estado, Rubio se reunió a puertas cerradas con el almirante Alvin Holsey y otros altos mandos militares para revisar las prioridades estratégicas en América Latina y el Caribe, con énfasis en la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico y la cooperación en defensa.

La visita ocurre días después de que Estados Unidos desplegara ocho buques de guerra en aguas del Caribe y el Pacífico como parte de una “operación antinarcóticos reforzada”, lo que ha sido interpretado como un mensaje directo contra Maduro.

La flotilla incluye destructores, un buque anfibio con 2.500 marines, un crucero y unidades de desembarco, además de helicópteros y agentes especializados en interdicción de drogas.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de Prensa Karoline Leavitt endureció el discurso al calificar al mandatario venezolano como “un jefe fugitivo del narcoterrorismo” y asegurar que “Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela”.

Por su parte, Maduro ordenó el despliegue de 15.000 soldados en la frontera con Colombia y convocó a las milicias a estar “listas para defender el territorio nacional” frente a lo que calificó como un plan de intervención extranjera.

La acumulación de fuerzas ha despertado inquietud regional. Aunque el Pentágono afirmó que los buques estadounidenses “no están cerca de la costa venezolana”, la presencia del USS Iwo Jima, con infantes de marina a bordo rumbo al Caribe, eleva la percepción de un inminente escenario de confrontación.

Pese a la retórica, diplomáticos estadounidenses han matizado que Washington “no busca un cambio de régimen liderado por EE.UU.”.

Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones, el aumento de la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares y la intensificación de operaciones militares refuerzan la presión sobre Caracas.

En paralelo, la administración Trump mantiene ciertos canales de cooperación con Venezuela, como las licencias a Chevron para exportar crudo y la coordinación de vuelos de deportación, con casi 8.000 venezolanos retornados desde febrero.

La visita de Rubio al Comando Sur se interpreta como un respaldo a la estrategia de Washington en la región, en un momento en que el equilibrio militar y político en el Caribe vuelve a estar en el centro de la agenda hemisférica.

En los próximos días y en medio del citado contexto Rubio visitará México y Ecuador para avanzar en áreas clave para la administración Trump, como la lucha contra el narcotráfico, la inmigración ilegal, la reducción del déficit comercial y el fortalecimiento de alianzas frente a la creciente influencia de China en América Latina.

Preguntas frecuentes sobre la visita de Marco Rubio al Comando Sur y las tensiones con Venezuela