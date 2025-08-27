Marco Rubio se pronuncia sobre aumento de la presencia militar cerca de Venezuela: "Estamos a la ofensiva"

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este martes que la administración Trump ha pasado “a la ofensiva” frente a los carteles del narcotráfico y destacó el despliegue militar en el Caribe y las cercanías de Venezuela como parte de esa estrategia.

Durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, transmitida en vivo, Rubio aseguró que Estados Unidos vive un momento sin precedentes en su lucha contra el crimen organizado.

“Por primera vez en la era moderna estamos realmente a la ofensiva contra los carteles organizados que están bombeando veneno —veneno mortal— hacia nuestras ciudades, y esto es un esfuerzo de equipo”, declaró Rubio, en alusión a la intensificación de operaciones militares y de seguridad en la región.

El despliegue de recursos en aguas cercanas a Venezuela se interpreta como una señal de presión directa sobre el régimen de Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de vínculos con redes de narcotráfico y de servir como plataforma para operaciones ilegales en la región.

En la misma reunión, varios miembros del gabinete aprovecharon para elogiar el liderazgo de Donald Trump, al que Rubio calificó como “el presidente de los trabajadores estadounidenses” y “el pacificador en jefe”.

El encuentro, que se extendió por más de tres horas y el que intervinieron Kristi Noem, Secretary of Homeland Security; Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca para el Medio Oriente; entre otros; fue criticado por la prensa como un ejercicio de lealtad política hacia el mandatario.

El anuncio del secretario de Estado coincide con el incremento de la tensión entre Washington y Caracas, en un contexto en el que el gobierno estadounidense asegura que no permitirá que carteles ni aliados extranjeros conviertan a Venezuela en un “santuario criminal” a las puertas del continente.

Por su parte, ante la presión de Washington Caracas liberó a 13 presos políticos en la última semana.

Caracas ha sido respaldada por aliados como Cuba y Colombia.

Tras las acusaciones de Washington el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Nicolás Maduro y negó la existencia del denominado Cártel de los Soles, que Estados Unidos ha designado como organización terrorista y cuyo líder, según Washington, es el propio mandatario venezolano.

