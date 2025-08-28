EE.UU. refuerza presencia militar cerca de Venezuela y lanza mensaje contra Maduro

Estados Unidos desplegó ocho buques de guerra en aguas del Caribe y el Pacífico en el marco de una “operación antinarcóticos reforzada”, lo que ha generado alarma en Venezuela y renovado especulaciones sobre una posible acción militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo con The Washington Post, tres destructores, dos buques de desembarco, un crucero, un buque de asalto anfibio y un buque de combate litoral forman parte de la flotilla. Las embarcaciones llevan a bordo helicópteros, destacamentos de la Guardia Costera y agentes federales especializados en interdicción de drogas.
En declaraciones a la prensa la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que no se adelantaría a las acciones del presidente, pero que "muchas naciones caribeñas y muchas naciones de la región han aplaudido las operaciones antidrogas de la administración Trump".
Aseguró que EEUU está dispuesto a detener el tráfico de drogas y llevar ante los tribunales a los responsables. Seguidamente afirmó que "Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela", sino "un cartel del narcoterrorismo" y "el jefe fugitivo" del Cartel de los Soles.
El despliegue ocurre pocas semanas después de que la administración Trump duplicara a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro, acusado por Washington de liderar el “Cártel de los Soles” y de utilizar redes criminales internacionales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a EE.UU.
El presidente venezolano, por su parte, ordenó movilizar 15.000 soldados a la frontera con Colombia y llamó a los ciudadanos a unirse a las milicias.
“Nadie debe tocar el territorio venezolano porque ese territorio es nuestro”, advirtió Maduro en un acto televisado.
Aunque funcionarios del Pentágono aseguraron que los destructores “no están cerca de la costa venezolana”, la acumulación de fuerzas ha despertado suspicacias. El buque anfibio USS Iwo Jima, con 2.500 infantes de marina a bordo, ya zarpó desde Virginia rumbo al Caribe.
Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt calificó al régimen chavista como “un cártel del narcotráfico” y aseguró que Trump “usará todos los recursos del poder estadounidense” para frenar el flujo de drogas hacia el país.
Sin embargo, altos diplomáticos han matizado que Washington “no busca un cambio de régimen liderado por EE.UU.”. El subsecretario de Estado Christopher Landau afirmó que “en última instancia, el pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su propia libertad”.
Pese a las tensiones, la administración Trump mantiene cierta cooperación con Caracas: autorizó a Chevron a reanudar exportaciones de crudo venezolano y coordina vuelos de deportación, con casi 8.000 venezolanos retornados desde febrero.
En Caracas, el gobierno difundió imágenes de milicianos listos para enfrentar a “un enemigo extranjero”, mientras la oposición interpreta el despliegue como un intento de presión directa sobre Maduro.
El escenario refuerza la incertidumbre en la región: mientras EE.UU. aumenta su presencia militar en el Caribe, Venezuela multiplica sus llamados a la defensa nacional y denuncia un plan de intervención extranjera.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.