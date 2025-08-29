Messi jugará ante Venezuela su último partido con Argentina en eliminatorias mundialistas

Lionel Messi disputará el próximo 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas, cuando Argentina reciba a Venezuela, según confirmó el propio capitán de la Albiceleste.
En una entrevista con Apple TV, tras la victoria del Inter Miami sobre Orlando City (3-1) en la semifinal de la Leagues Cup, el delantero aseguró que será una noche especial.
“Sí, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, declaró, despejando las dudas sobre su continuidad en este tipo de torneos.
Argentina, ya clasificada con holgura al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, lidera la tabla con 35 puntos, diez más que sus escoltas Ecuador y Brasil.
Por ello, los encuentros ante Venezuela y Ecuador se viven sin presión competitiva, pero con un marcado tinte emotivo.
Messi adelantó que vivirá la jornada en familia: “Me va a acompañar mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”.
El astro del Inter Miami, campeón del mundo en Catar 2022, suma a su palmarés con Argentina dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima 2022 y múltiples títulos a nivel de clubes, incluidos siete Balones de Oro, cuatro Champions League con el Barcelona y trofeos locales con PSG e Inter Miami.
Con el encuentro ante la Vinotinto, Messi cierra un ciclo histórico en las eliminatorias suramericanas, a la espera de lo que decida sobre su futuro después de la Copa del Mundo 2026.
Preguntas frecuentes sobre el último partido de Messi en las eliminatorias mundialistas con Argentina
¿Cuándo y dónde jugará Lionel Messi su último partido de eliminatorias con Argentina?
Lionel Messi jugará su último partido de eliminatorias mundialistas el 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, enfrentando a Venezuela. Este encuentro será especialmente significativo, ya que marcará el cierre de su participación en estos torneos como local con la selección argentina.
¿Cuál es la situación de Argentina en las eliminatorias para el Mundial 2026?
Argentina ya está clasificada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, liderando la tabla con 35 puntos, diez más que sus escoltas Ecuador y Brasil. Esto permite que los partidos restantes se jueguen sin presión competitiva, otorgando un tono más emotivo a los encuentros.
¿Qué ha dicho Messi sobre su futuro después del Mundial 2026?
Lionel Messi no ha definido qué hará después del Mundial 2026. En sus declaraciones, ha mencionado que después de las eliminatorias no sabe si habrá más amistosos o partidos, dejando su futuro en el aire a la espera de próximas decisiones.
¿Cómo ha sido la carrera de Messi en el Inter Miami y su impacto en el equipo?
Desde su llegada al Inter Miami, Messi ha sido fundamental en la transformación y éxito del club. Su liderazgo ha llevado al equipo a mejorar su rendimiento en la MLS y a tener destacadas actuaciones internacionales, consolidando al Inter Miami como una potencia emergente en el fútbol de clubes. Además, se espera que Messi sea parte de la inauguración del nuevo estadio del equipo en 2026, lo cual representa un objetivo importante para la directiva.
