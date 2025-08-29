Messi jugará ante Venezuela su último partido con Argentina en eliminatorias mundialistas

Lionel Messi disputará el próximo 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas, cuando Argentina reciba a Venezuela, según confirmó el propio capitán de la Albiceleste.

En una entrevista con Apple TV, tras la victoria del Inter Miami sobre Orlando City (3-1) en la semifinal de la Leagues Cup, el delantero aseguró que será una noche especial.

“Sí, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, declaró, despejando las dudas sobre su continuidad en este tipo de torneos.

Argentina, ya clasificada con holgura al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, lidera la tabla con 35 puntos, diez más que sus escoltas Ecuador y Brasil.

Por ello, los encuentros ante Venezuela y Ecuador se viven sin presión competitiva, pero con un marcado tinte emotivo.

Messi adelantó que vivirá la jornada en familia: “Me va a acompañar mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”.

Lo más leído hoy:

El astro del Inter Miami, campeón del mundo en Catar 2022, suma a su palmarés con Argentina dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima 2022 y múltiples títulos a nivel de clubes, incluidos siete Balones de Oro, cuatro Champions League con el Barcelona y trofeos locales con PSG e Inter Miami.

Con el encuentro ante la Vinotinto, Messi cierra un ciclo histórico en las eliminatorias suramericanas, a la espera de lo que decida sobre su futuro después de la Copa del Mundo 2026.

Preguntas frecuentes sobre el último partido de Messi en las eliminatorias mundialistas con Argentina