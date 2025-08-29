Difunden imágenes inéditas de Marco Rubio junto a altos jefes del Comando Sur: ¿Qué se sabe de la reunión?

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado Marco Rubio sostuvo un encuentro con el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en su sede de Doral, Florida, donde discutió junto a líderes militares la seguridad en América Latina y el Caribe, así como las prioridades estratégicas de Washington en la región.

Las imágenes difundidas en las cuentas oficiales del gobierno muestran a Rubio acompañado por el almirante Alvin Holsey, comandante del SOUTHCOM, durante su entrada al cuartel general este viernes.

La reunión a puertas cerradas tuvo como eje central la evaluación de los desafíos de seguridad que enfrenta el hemisferio, entre ellos el narcotráfico, las operaciones de grupos armados ilegales y la creciente influencia de potencias extranjeras en la zona.

Rubio destacó la importancia de la cooperación militar y diplomática para reforzar la estabilidad en países clave de América Latina.

El Comando Sur, responsable de las operaciones militares de Estados Unidos en el hemisferio occidental, juega un papel crucial en la coordinación con gobiernos de la región para enfrentar crisis humanitarias, emergencias naturales y amenazas a la seguridad.

La visita de Rubio ocurre días después de que Estados Unidos desplegara ocho buques de guerra en aguas del Caribe y el Pacífico como parte de una “operación antinarcóticos reforzada”, lo que ha sido interpretado como un mensaje directo contra Maduro.

La flotilla incluye destructores, un buque anfibio con 2.500 marines, un crucero y unidades de desembarco, además de helicópteros y agentes especializados en interdicción de drogas.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de Prensa Karoline Leavitt endureció el discurso al calificar al mandatario venezolano como “un jefe fugitivo del narcoterrorismo” y asegurar que “Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela”.

Por su parte, Maduro ordenó el despliegue de 15.000 soldados en la frontera con Colombia y convocó a las milicias a estar “listas para defender el territorio nacional” frente a lo que calificó como un plan de intervención extranjera.

La acumulación de fuerzas ha despertado inquietud regional. Aunque el Pentágono afirmó que los buques estadounidenses “no están cerca de la costa venezolana”, la presencia eleva la percepción de un inminente escenario de confrontación.

Pese a la retórica, diplomáticos estadounidenses han matizado que Washington “no busca un cambio de régimen liderado por EE.UU.”.

