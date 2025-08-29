Marco Rubio delega el desmantelamiento de USAID en Russ Vought

Vídeos relacionados:
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que delegó en Russ Vought, exdirector de la Oficina de Administración y Presupuesto, la tarea de supervisar el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), actualmente en proceso de liquidación.
“Le comenté en broma al presidente que tenía cuatro trabajos. Me dijo que le pasara uno a mi amigo Russ Vought. Así lo hice”, escribió Rubio en la red social X.
“Desde enero hemos ahorrado a los contribuyentes decenas de miles de millones de dólares. Con un pequeño conjunto de programas trasladados al Departamento de Estado, USAID está oficialmente en modo de cierre. Russ está ahora al frente de este proceso”, aseguró.
La decisión se enmarca en la política de la administración de reducir lo que califican como “fraude, despilfarro y abuso” en el gasto gubernamental.
Rubio destacó que, por primera vez en 50 años, el presidente utilizó su autoridad bajo la Impoundment Control Act para aplicar una “rescisión de bolsillo”, cancelando 5,000 millones de dólares en fondos de ayuda exterior y organizaciones internacionales.
Entre los programas eliminados figuran 2,7 millones de dólares para proyectos de “democracia inclusiva” en Sudáfrica, 4 millones para “concienciación global LGBTQI+” y fondos para el “Global Labor Program”.
Según Rubio, estos no responden al interés nacional y representan una desviación de la prioridad de “poner a Estados Unidos y a los estadounidenses en primer lugar”.
Con esta delegación, Russ Vought tendrá a su cargo el cierre administrativo de una agencia que, según Rubio, “hace mucho tiempo se salió de control” y dejó de cumplir con su misión original de impulsar el desarrollo como instrumento de política exterior.
Preguntas frecuentes sobre el cierre de USAID y su impacto
¿Por qué se está cerrando USAID?
USAID está siendo cerrada como parte de una política para reducir el fraude, despilfarro y abuso en el gasto gubernamental. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha indicado que la agencia se desvió de su misión original y no ha cumplido con sus objetivos fundamentales en décadas, lo que ha llevado a un gasto ineficiente de recursos públicos.
¿Qué sucederá con los programas que USAID manejaba?
Algunos programas esenciales de USAID serán trasladados al Departamento de Estado. Esto forma parte de una transición para mejorar la eficiencia y el impacto estratégico de la asistencia exterior. Sin embargo, se ha anunciado la cancelación del 83% de los programas de la agencia, afectando a miles de contratos y empleados.
¿Cómo afectará el cierre de USAID a los medios independientes en Cuba?
El cierre de USAID ha impactado negativamente a medios independientes en Cuba que dependían de sus subvenciones. Estos medios, como Diario de Cuba y Cubanet, se han visto obligados a buscar apoyo financiero alternativo para continuar operando frente al régimen cubano. La suspensión de fondos ha dificultado su capacidad para mantener la labor periodística y el monitoreo de derechos humanos.
¿Cuáles son las críticas al cierre de USAID?
Las críticas al cierre de USAID se centran en la posible pérdida de influencia de Estados Unidos en el extranjero y el impacto negativo en poblaciones vulnerables. La decisión ha sido vista como un debilitamiento de la ayuda humanitaria y el apoyo a los derechos humanos en diversas regiones. Además, se teme que esta acción favorezca a regímenes autocráticos y reduzca el respaldo a los medios independientes.
