Relativa calma en el Atlántico: solo una onda tropical con baja probabilidad de desarrollo

Vídeos relacionados:

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó este jueves que los trópicos permanecerán tranquilos durante el fin de semana, con solo una onda tropical prevista para emerger desde la costa oeste de África el próximo domingo.

Según el parte emitido a las 2:00 p.m. (hora del Este) del 28 de agosto, el sistema tiene una baja probabilidad de desarrollo ciclónico, estimada en un 20 % en los próximos siete días, mientras avanza hacia el oeste o el oeste-noroeste a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora a través del Atlántico tropical oriental y central.

En su actualización más reciente en español, publicada a las 2:00 a.m. del viernes 29, el NHC reiteró que las condiciones ambientales podrían apoyar algún desarrollo lento del sistema durante la próxima semana. No obstante, la probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas continúa siendo prácticamente nula.

El organismo, con sede en Miami, enfatizó que, de momento, no se espera actividad significativa en el Atlántico, el mar Caribe ni el golfo de México.

Esta relativa calma se produce en medio de la temporada ciclónica del Atlántico, que oficialmente se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre y que suele intensificarse entre agosto y octubre.

Preguntas Frecuentes sobre la Calma Relativa en el Atlántico y la Temporada Ciclónica 2025