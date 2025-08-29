Relativa calma en el Atlántico: solo una onda tropical con baja probabilidad de desarrollo

Vídeos relacionados:
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó este jueves que los trópicos permanecerán tranquilos durante el fin de semana, con solo una onda tropical prevista para emerger desde la costa oeste de África el próximo domingo.
Según el parte emitido a las 2:00 p.m. (hora del Este) del 28 de agosto, el sistema tiene una baja probabilidad de desarrollo ciclónico, estimada en un 20 % en los próximos siete días, mientras avanza hacia el oeste o el oeste-noroeste a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora a través del Atlántico tropical oriental y central.
En su actualización más reciente en español, publicada a las 2:00 a.m. del viernes 29, el NHC reiteró que las condiciones ambientales podrían apoyar algún desarrollo lento del sistema durante la próxima semana. No obstante, la probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas continúa siendo prácticamente nula.
El organismo, con sede en Miami, enfatizó que, de momento, no se espera actividad significativa en el Atlántico, el mar Caribe ni el golfo de México.
Esta relativa calma se produce en medio de la temporada ciclónica del Atlántico, que oficialmente se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre y que suele intensificarse entre agosto y octubre.
Preguntas Frecuentes sobre la Calma Relativa en el Atlántico y la Temporada Ciclónica 2025
¿Cuál es la probabilidad de desarrollo ciclónico de la onda tropical actual en el Atlántico?
La probabilidad de desarrollo ciclónico es baja, estimada en un 20 % en los próximos siete días. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), las condiciones ambientales actuales podrían permitir un desarrollo lento del sistema durante la próxima semana, pero la probabilidad de formación ciclónica en las próximas 48 horas sigue siendo nula.
Lo más leído hoy:
¿Por qué se considera que la temporada ciclónica 2025 podría ser más activa de lo habitual?
La temporada ciclónica 2025 se espera más activa debido a las temperaturas del océano Atlántico muy por encima del promedio. Este calentamiento favorece la formación de ciclones, y la probable ausencia del fenómeno El Niño elimina un factor que usualmente debilita estas formaciones. Se anticipan entre 13 y 19 tormentas con nombre, de las cuales 6 a 10 podrían convertirse en huracanes.
¿Qué es la temporada ciclónica en el Atlántico y cuándo ocurre?
La temporada ciclónica en el Atlántico ocurre del 1 de junio al 30 de noviembre. Durante este periodo, las condiciones climáticas son propicias para el desarrollo de ciclones tropicales, especialmente entre agosto y octubre, cuando la actividad suele ser más intensa.
¿Qué medidas deben tomar las comunidades costeras durante la temporada ciclónica?
Las comunidades costeras deben mantenerse informadas y preparadas para posibles desarrollos ciclónicos. Es recomendable seguir los boletines oficiales y las instrucciones de las autoridades locales, ya que un solo ciclón puede causar daños significativos, incluso si la temporada general es tranquila.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.