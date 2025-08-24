Avanza la Tormenta Tropical Fernand en el Atlántico

Vídeos relacionados:
En la tarde de este sábado se formó en aguas del Atlántico la tormenta tropical Fernand.
El meteoro se localiza en el suroeste del Atlántico, a 655 kilómetros de las Bermudas, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).
El parte indica que Fernand tiene vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y podría llegar el lunes a huracán para comenzar a debilitarse el martes.
“Se anticipa un movimiento hacia el nor-noreste a una velocidad de avance que aumenta gradualmente durante los próximos dos días, seguido de un giro al noreste. En la trayectoria pronosticada Fernand debe moverse bien al este de las Bermudas y a través de las aguas abiertas del Atlántico Norte subtropical”, indica el primer parte del NHC.
Se trata de la sexta tormenta con nombre de la temporada en el Atlántico.
El NHC también vigila una onda tropical ubicada a unas 1,045 km al este de las islas Barlovento, que continúa generando lluvias y tormentas eléctricas en la región.
Según reportes meteorológicos, el sistema se desplaza rápidamente hacia el oeste a 32-40 km/h, y se prevé que provoque fuertes lluvias locales y ráfagas de viento en algunas islas durante el domingo y lunes.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) indica que la probabilidad de desarrollo ciclónico de esta onda tropical es baja, con un 20% tanto en las próximas 48 horas como en los próximos siete días.
La temporada de huracanes en el Atlántico, activa del 1 de junio al 30 de noviembre, alcanza su pico climatológico en septiembre, y expertos recuerdan que las condiciones actuales —aguas cálidas, baja cizalladura y alta humedad— favorecen la formación de ciclones.
Se recomienda a la población monitorear constantemente los boletines oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales ante cualquier eventualidad.
