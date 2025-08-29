Después de dos años lejos de sus hijos, Rubisel Escobar (@rubisel.escobar4) protagonizó un reencuentro cargado de emoción que conmovió a miles de personas en TikTok. En el video, que se ha vuelto viral, se le ve sorprendiendo a sus dos pequeños y abrazándolos con fuerza, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos.

Mientras la mayoría de los comentarios celebraron la escena como un gesto puro de amor paternal, no faltaron quienes lanzaron críticas o hicieron bromas sobre lo que se veía en el entorno. “Qué pasillo tan estrecho”, escribió una usuaria. “¿Eso es una cueva?”, comentó otro. Algunos también hicieron observaciones sobre los niños: la niña corre de inmediato a abrazar a su papá, mientras el varón, algo más distraído con un móvil, tarda en reaccionar. Eso bastó para que algunos hablaran de supuesta diferencia de afecto entre ellos.

Rubisel no se quedó callado. Con serenidad, respondió a las críticas: “No escuchen comentarios negativos. El que me conoce sabe cómo soy y todo lo que hago para que estén conmigo.” También dejó claro que su amor es el mismo para ambos niños: “Él tiene todo mi cariño.”

Muchos usuarios también lo defendieron, explicando que las niñas suelen ser más efusivas con sus padres y que fue la pequeña quien corrió primero a abrazarlo. “Las hembras son de los padres”, comentaron varios. “La niña no lo soltaba, y él solo reaccionó como pudo”, escribió una usuaria.

La publicación no solo despertó ternura, también generó reflexión sobre lo que viven tantas familias cubanas separadas por la emigración. Volver a abrazar a los hijos después de tanto tiempo es un momento que muchos anhelan. Y, al final, más allá de los comentarios, lo que queda es la emoción sincera de un padre que por fin pudo estar con sus hijos.

