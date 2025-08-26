A miles de kilómetros de Cuba: Así fue el emotivo reencuentro de una joven cubana con su perro

Un emotivo reencuentro entre una cubana y su perro en un aeropuerto de España ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales. El momento, lleno de lágrimas, saltos y abrazos, fue compartido en TikTok y rápidamente se hizo viral.

En el video publicado por la usuaria @clau_liset, se aprecia cómo la joven corre emocionada hacia el can, que llega en una jaula de viaje, y no puede contener la alegría al volver a verlo.

“Mi pedacito de vida”, escribió en la publicación, mientras que en la descripción añadió: “Pasan los meses y aún me parece un sueño”.

Las imágenes muestran la euforia del animal al reencontrarse con su dueña, quien no deja de acariciarlo y abrazarlo en el suelo del aeropuerto, rodeada de familiares y viajeros que observan la escena.

El clip, que ya acumula miles de reproducciones en TikTok, refleja la fuerte conexión entre la cubana y su mascota, y ha despertado comentarios de ternura y empatía entre los internautas.

Los reencuentros entre personas y sus animales de compañía suelen generar gran impacto en redes sociales, al transmitir la intensidad de un vínculo que trasciende distancias y el paso del tiempo.

