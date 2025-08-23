Lo que hizo esta cubana al regresar a casa después de 3 años dejó a todos llorando

Una cubana protagonizó un emotivo reencuentro con su familia en la isla después de tres años sin poder abrazarlos. La joven, identificada en TikTok como @surycabrera7, compartió el conmovedor momento de su llegada a Cuba sin previo aviso, sorprendiendo a sus seres queridos.

En el video, que ya acumula miles de reproducciones, se observa la reacción de su madre al verla aparecer de repente en plena calle: primero la incredulidad, luego el llanto incontenible y finalmente un fuerte abrazo cargado de emoción.

“Llegada sorpresa después de 3 años”, escribió la cubana en la publicación que rápidamente se viralizó, generando cientos de comentarios de usuarios que se identificaron con la experiencia de la separación familiar.

El reencuentro refleja una realidad que viven muchas familias cubanas, marcadas por la migración y la distancia, donde cada visita se convierte en un acontecimiento profundamente emotivo.

En la sección de comentarios, decenas de usuarios compartieron sus propias historias de reencuentros y despidieron mensajes de cariño: “No hay nada como volver a abrazar a una madre”, escribió una usuaria; mientras otra agregó: “Se me salieron las lágrimas al ver este video, qué hermoso momento”.

