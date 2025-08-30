Ex Gran Maestro de la Logia de Cuba devuelve un millón de pesos tras acusación de estafa: Faltan millones más

Vídeos relacionados:

Mario Urquía Carreño, ex Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba, y Airam Cervera Reigosa, ex Gran Tesorero, devolvieron este viernes un millón de pesos cubanos (CUP) a la institución masónica, tras la denuncia de un millonario desfalco presentada por la actual directiva, según confirmó el medio independiente Cubanet.

El actual Gran Maestro, Mayker Filema Duarte, reveló en un comunicado oficial al que tuvo acceso Cubanet que la entrega del dinero se realizó en presencia de funcionarios del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y del Banco Nacional de Cuba, además de directivos de la Gran Logia de Cuba, entre ellos el Gran Secretario Juliannis Galano Gómez y el Gran Tesorero Juan Carlos Yero Ramos.

De acuerdo con el informe del medio independiente, los acusados ya habían sustraído al menos 2,1 millones de pesos mediante manipulación de estados bancarios y falsificación de facturas, cifra equivalente a más de 17,600 dólares al cambio oficial.

La directiva masónica también informó que en los próximos días podrían devolverse otros 3 millones de pesos adicionales, como parte del proceso de restitución.

La investigación reveló que Cervera Reigosa, en complicidad con Urquía Carreño, alteraba los registros contables oficiales para encubrir las operaciones ilícitas. Incluso, instruyeron a la contadora de la institución consignar como pérdida el robo de 2,700 dólares.

El escándalo incluyó además la denuncia del supuesto robo de 19,000 dólares de la oficina del ex Gran Maestro, dinero perteneciente al Asilo Nacional Masónico, del cual aún no se ha dado explicación.

La Gran Logia de Cuba aseguró que, gracias a la denuncia presentada en septiembre de 2024, se evitó la posible huida al extranjero de los acusados.

Sin embargo, según argumentó Cubanet, el desfalco total confirmado asciende a más de 40,000 dólares, lo que ha generado una profunda crisis interna en la institución masónica y el descrédito público de sus antiguos dirigentes.

El escritor y masón político Ángel Santiesteban-Prats se preguntó en una publicación de Facebook por qué, si el "hecho ya esta consumado y probado", siguen en libertad Urquía y Cervera.

"¿Por qué el Ministerio de Justicia lo defendió y protegió hasta última hora que fue obligado a renunciar por los masones?, porque si no hubiera ocurrido su expulsión, hasta hoy se mantendrían apoyándolo", cuestionó y lanzó como hipótesis que el régimen intenta dar "un golpe de efecto" a la masa masónica.

La Gran Logia a debate

La masonería cubana, golpeada en 2024 por el escándalo de corrupción que implicó al ex Gran Maestro Mario Urquía Carreño, vive hoy una gran crisis. Pero esta vez, la respuesta ha sido distinta: unidad, movilización y defensa de sus principios fundacionales.

El escándalo provocó la renuncia forzada de Urquía Carreño como Gran Maestro, aunque el ambiente interno quedó fuertemente dividido.

Su sucesor, Mayker Filema Duarte, denunció públicamente el fraude. La restitución de un millón de pesos en agosto de 2025 por parte de Urquía y Cervera, en presencia de autoridades del MININT, el Ministerio de Justicia y el Banco Nacional de Cuba, no ha calmado la indignación, ya que todavía falta esclarecer el destino de varios millones más.

