Familias pierden techos y sembrados por fenómeno extremo en Maisí: ¿Qué pasó?

Vídeos relacionados:

Fuertes ráfagas de viento azotaron este viernes la comunidad de Vertientes, en el municipio de Maisí, Guantánamo, provocando la caída de árboles, afectaciones en cultivos y daños en las cubiertas de varias viviendas.

Según precisó el perfil oficialista de Chely Tamayo, el evento meteorológico, registrado en la tarde de este viernes en la zona de la cooperativa la Ceiba, ocasionó serios perjuicios en plantaciones de plátano, un cultivo esencial para la alimentación de la población local.

Varias familias reportaron desprendimientos parciales en los techos de sus hogares, aunque hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas.

Residentes de la zona señalaron que los vientos llegaron de manera repentina y con una intensidad poco habitual, lo que impidió que muchos pudieran tomar medidas preventivas.

Captura de Facebook

En la casa con la mayor afectación, apuntó un vecino, residen tres mujeres solas, dos de ellas incapacitadas, por lo que instó a ayudarlas.

Lo más leído hoy:

Las autoridades municipales informaron que equipos de evaluación de daños se encuentran en el área para cuantificar las pérdidas y coordinar la recuperación de las viviendas y sembrados dañados.

El fenómeno climatológico se suma a una serie de eventos extremos que en los últimos meses han golpeado a comunidades del oriente cubano, ya vulnerables por la crisis económica y las limitaciones en recursos para enfrentar emergencias.

A inicios de este mes, otra tormenta provocó la caída de numerosos árboles, afectaciones en techos de viviendas con cubiertas ligeras, y daños en las redes eléctrica y telefónica.

También se reportaron algunos derrumbes debido al impacto de ramas y troncos.

Estos daños causaroninterrupciones en los servicios básicos y han requerido una rápida respuesta de las brigadas de servicios comunales y de la Empresa Eléctrica para la limpieza y restablecimiento de servicios.

Preguntas frecuentes sobre los fenómenos meteorológicos extremos en Cuba