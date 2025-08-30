Familias pierden techos y sembrados por fenómeno extremo en Maisí: ¿Qué pasó?

Vídeos relacionados:
Fuertes ráfagas de viento azotaron este viernes la comunidad de Vertientes, en el municipio de Maisí, Guantánamo, provocando la caída de árboles, afectaciones en cultivos y daños en las cubiertas de varias viviendas.
Según precisó el perfil oficialista de Chely Tamayo, el evento meteorológico, registrado en la tarde de este viernes en la zona de la cooperativa la Ceiba, ocasionó serios perjuicios en plantaciones de plátano, un cultivo esencial para la alimentación de la población local.
Varias familias reportaron desprendimientos parciales en los techos de sus hogares, aunque hasta el momento no se han confirmado personas lesionadas.
Residentes de la zona señalaron que los vientos llegaron de manera repentina y con una intensidad poco habitual, lo que impidió que muchos pudieran tomar medidas preventivas.
En la casa con la mayor afectación, apuntó un vecino, residen tres mujeres solas, dos de ellas incapacitadas, por lo que instó a ayudarlas.
Las autoridades municipales informaron que equipos de evaluación de daños se encuentran en el área para cuantificar las pérdidas y coordinar la recuperación de las viviendas y sembrados dañados.
El fenómeno climatológico se suma a una serie de eventos extremos que en los últimos meses han golpeado a comunidades del oriente cubano, ya vulnerables por la crisis económica y las limitaciones en recursos para enfrentar emergencias.
A inicios de este mes, otra tormenta provocó la caída de numerosos árboles, afectaciones en techos de viviendas con cubiertas ligeras, y daños en las redes eléctrica y telefónica.
También se reportaron algunos derrumbes debido al impacto de ramas y troncos.
Estos daños causaroninterrupciones en los servicios básicos y han requerido una rápida respuesta de las brigadas de servicios comunales y de la Empresa Eléctrica para la limpieza y restablecimiento de servicios.
Preguntas frecuentes sobre los fenómenos meteorológicos extremos en Cuba
¿Qué causó el fenómeno meteorológico en Maisí?
El fenómeno meteorológico en Maisí fue causado por fuertes ráfagas de viento que azotaron la comunidad de Vertientes, en el municipio de Maisí, Guantánamo. Este evento provocó la caída de árboles, afectaciones en cultivos y daños en las cubiertas de varias viviendas. El fenómeno es parte de una serie de eventos extremos que han golpeado a comunidades del oriente cubano, vulnerables por la crisis económica y la falta de recursos para enfrentar emergencias.
¿Cuáles han sido las consecuencias de los fenómenos meteorológicos en Guantánamo?
Los fenómenos meteorológicos en Guantánamo han provocado daños significativos en viviendas y cultivos, además de interrupciones en los servicios básicos como electricidad y comunicaciones. Las comunidades han visto afectaciones en sus plantaciones, particularmente de plátano, un cultivo esencial para la alimentación local. A pesar de las visitas simbólicas de las autoridades, la ayuda concreta para los afectados ha sido limitada, lo que genera frustración entre los residentes.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las emergencias climáticas recientes?
La respuesta del gobierno cubano a las emergencias climáticas recientes ha sido insuficiente y simbólica, según los reportes ciudadanos. Aunque las autoridades han realizado visitas y prometido apoyo, los afectados no han recibido ayuda concreta en forma de materiales, alimentos o reparaciones. Esto ha generado críticas sobre la falta de preparación del país para enfrentar desastres naturales y la ausencia de recursos estatales para emergencias.
¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir daños durante tormentas severas en Cuba?
Para prevenir daños durante tormentas severas en Cuba, es crucial mejorar la infraestructura y la preparación comunitaria. Esto incluye el fortalecimiento de las cubiertas de las viviendas, la poda y mantenimiento adecuado de árboles, la mejora de las redes eléctricas y de comunicación, y la implementación de planes de evacuación eficientes. Además, es fundamental que el gobierno proporcione recursos y apoyo a las comunidades vulnerables para que puedan enfrentar adecuadamente estos fenómenos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.