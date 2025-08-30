Riesgo sanitario: Denuncian presencia del caracol africano en Camagüey

Vídeos relacionados:
La aparición del caracol gigante africano en el reparto La Caridad, en Camagüey, ha generado preocupación entre los vecinos, quienes advierten del riesgo sanitario que representa este molusco invasor para la salud humana y animal, según advirtió el periodista independiente José Luis Tan Estrada, a partir de reportes de residentes en la zona.
El caracol africano (Achatina fulica) es considerado una de las especies exóticas más dañinas del mundo, pues puede transmitir parásitos peligrosos como el Angiostrongylus cantonensis, responsable de la meningoencefalitis eosinofílica en humanos.
Autoridades y expertos recomiendan no manipularlo con las manos y evitar que los niños entren en contacto con él.
Los residentes alertaron a través de redes sociales sobre su hallazgo en la zona, solicitando a las instituciones locales una intervención urgente para controlar la proliferación del molusco.
“Cuidado con los niños. Representa un riesgo para la salud, ya que puede transmitir parásitos peligrosos a las personas y a los animales”, expresó Tan Estrada.
El caracol africano ya se ha detectado en otras provincias del país y su propagación representa una amenaza también para la agricultura, pues consume una amplia variedad de cultivos, afectando seriamente la producción local.
Las autoridades sanitarias de Camagüey aún no han emitido un informe oficial sobre el caso, aunque especialistas recuerdan que la prevención y el manejo adecuado son clave para evitar una infestación de mayores proporciones.
Cubanos afirmaron en la publicación de Tan que en La Habana y otras provincias hay invasión de caracoles africanos.
De acuerdo con una internauta, en el reparto Alturas del Casino, en el propio Camagüey, los vecinos han llegado a recoger 300 caracoles en un día.
Al reportarlo a las autoridades, estas les han dicho que no tienen sal ni cal para matarlos. La especia ha llegado a invadir los patios de las casas y ha alcanzado una fábrica de quesos.
"Se comen los mangos, los anoncillos, las hojas y todo el mundo sabe las consecuencias que tiene para la salud", alertó.
Preguntas frecuentes sobre el caracol gigante africano en Camagüey
¿Por qué el caracol gigante africano representa un riesgo sanitario en Camagüey?
El caracol gigante africano es portador de parásitos peligrosos como el Angiostrongylus cantonensis, que pueden causar enfermedades graves como la meningoencefalitis eosinofílica en humanos. Además, este molusco invasor puede afectar la salud animal y la producción agrícola al consumir una amplia variedad de cultivos.
¿Qué acciones deberían tomar las autoridades de Camagüey para controlar el caracol africano?
Las autoridades deben implementar medidas urgentes para controlar la propagación del caracol africano, como proporcionar recursos para su eliminación, educar a la población sobre los riesgos y promover el manejo adecuado de residuos. La falta de sal y cal para matarlos, como reportaron los vecinos, destaca la necesidad de una respuesta más efectiva por parte de las instituciones locales.
¿Cómo afecta la presencia de especies invasoras como el caracol gigante africano a la biodiversidad en Cuba?
La presencia de especies invasoras como el caracol gigante africano amenaza la biodiversidad local y la seguridad alimentaria, ya que desplazan a las especies nativas y afectan los ecosistemas. En el caso de Cuba, el avance de estas especies exóticas, como el pez león y la tilapia africana, genera daños significativos en los ecosistemas y puede resultar en la pérdida de especies autóctonas.
¿Qué recomendaciones deben seguir los residentes de Camagüey ante la aparición del caracol gigante africano?
Se recomienda no manipular el caracol gigante africano con las manos y evitar que los niños entren en contacto con él para prevenir el riesgo de transmisión de enfermedades. Además, los residentes deben alertar a las autoridades locales sobre su presencia y colaborar en las acciones de control y erradicación.
