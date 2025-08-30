Familiares del hombre asesinado en Texas por cinco cubanos piden ayuda a la comunidad

Vídeos relacionados:

La familia de Miguel Mondragón Jaimes, un hombre de 49 años asesinado por cinco cubanos durante un robo en Austin, Texas, lanzó un llamado a la comunidad para que no se permita la liberación de los acusados y se haga justicia.

En una serie de publicaciones en Facebook, Jaimes Jasmin, hija de la víctima, relató con indignación que la Fiscalía del condado retiró recientemente uno de los cargos contra Alejandro Hurtado-Reyes, señalado como líder de la organización delictiva FBM, y que actualmente se encuentra en libertad bajo fianza.

"Les pedimos tener precaución, ya que este individuo ha sido descrito como peligroso", escribió.

Captura de Facebook / Jaimes Jasmin

La joven recordó que su padre fue emboscado en la madrugada del 3 de agosto por cinco individuos encapuchados y armados, quienes bloquearon la camioneta en la que viajaba junto a otras personas.

Tras abrir fuego contra el vehículo, Mondragón intentó huir a pie, pero fue alcanzado por Héctor Yohany Achang Batlle, quien le disparó mortalmente. Después, otro de los atacantes le robó sus pertenencias, incluido dinero, celular y reloj.

Los acusados, todos cubanos, se nombran Yanaris Reyes (29 años), Alejandro Hurtado-Reyes (22), Antonio González (17), Yurisander Góngora Rojas (19) y Héctor Yohany Achang Batlle (19). Fueron detenidos días después.

Captura de Facebook / Austin Police Department

Enfrentan cargos de asesinato capital, aunque la familia teme que las fianzas bajas y la eliminación de acusaciones los pongan de nuevo en las calles.

"Pedimos justicia. Las autoridades están otorgando fianzas extremadamente bajas a estos individuos, lo que no garantiza que reciban el castigo que merecen. No podemos permitir que vuelvan a estar libres como si nada hubiera pasado...", denunció la joven.

"Hemos sabido de muchas otras víctimas que también han sufrido a manos de estos mismos individuos. Esto no es solo por justicia para mi padre, sino por cada una de esas personas que aún no han sido escuchadas", señaló Jasmin en otro mensaje, en el que instó a la comunidad a contactar a la Fiscalía para exigir que los cargos se mantengan.

Captura de Facebook / Jaimes Jasmin

La familia también advierte que los detenidos confesaron haber perpetrado otros robos en el norte de Austin y Pflugerville, principalmente contra hispanos, aprovechándose del temor de muchos inmigrantes a denunciar por miedo a ser cuestionados por su estatus migratorio.

"Le pedimos a la comunidad que nos ayude. Si usted ha sido víctima de robo, especialmente en estas áreas, por favor denuncie. Esto ayudará a que estos sujetos tengan antecedentes penales y no sean tratados como si esta fuera su 'primera' ofensa", dijo la hija de Mondragón.

Captura de Facebook / Jaimes Jasmin

En medio del dolor, los allegados han organizado actividades para apoyar económicamente a los hijos del fallecido.

Lorena Jaimes, sobrina de la víctima, lanzó una rifa solidaria destinada a recaudar fondos para la familia, que aún enfrenta los gastos derivados del crimen y del sepelio.

Captura de Facebook / Lorena Jaimes

El caso ha generado gran indignación en Austin y en comunidades hispanas de Texas, donde se multiplican las denuncias contra las acciones violentas de bandas organizadas.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a cualquier persona que haya sido víctima de robos similares a comunicarse con el Departamento de Policía de Austin al 512-974-TIPS o con Crime Stoppers al 512-472-8477, para fortalecer el expediente judicial contra los acusados.

"Cada pequeño gesto ayuda. Comparta esta historia. Denuncie. Levante la voz", escribió Jaimes Jasmin en otro post, convencida de que solo con la presión ciudadana se logrará que la muerte de su padre no quede impune.

