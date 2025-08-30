Familiares del hombre asesinado en Texas por cinco cubanos piden ayuda a la comunidad

Vídeos relacionados:
La familia de Miguel Mondragón Jaimes, un hombre de 49 años asesinado por cinco cubanos durante un robo en Austin, Texas, lanzó un llamado a la comunidad para que no se permita la liberación de los acusados y se haga justicia.
En una serie de publicaciones en Facebook, Jaimes Jasmin, hija de la víctima, relató con indignación que la Fiscalía del condado retiró recientemente uno de los cargos contra Alejandro Hurtado-Reyes, señalado como líder de la organización delictiva FBM, y que actualmente se encuentra en libertad bajo fianza.
"Les pedimos tener precaución, ya que este individuo ha sido descrito como peligroso", escribió.
La joven recordó que su padre fue emboscado en la madrugada del 3 de agosto por cinco individuos encapuchados y armados, quienes bloquearon la camioneta en la que viajaba junto a otras personas.
Tras abrir fuego contra el vehículo, Mondragón intentó huir a pie, pero fue alcanzado por Héctor Yohany Achang Batlle, quien le disparó mortalmente. Después, otro de los atacantes le robó sus pertenencias, incluido dinero, celular y reloj.
Lo más leído hoy:
Los acusados, todos cubanos, se nombran Yanaris Reyes (29 años), Alejandro Hurtado-Reyes (22), Antonio González (17), Yurisander Góngora Rojas (19) y Héctor Yohany Achang Batlle (19). Fueron detenidos días después.
Enfrentan cargos de asesinato capital, aunque la familia teme que las fianzas bajas y la eliminación de acusaciones los pongan de nuevo en las calles.
"Pedimos justicia. Las autoridades están otorgando fianzas extremadamente bajas a estos individuos, lo que no garantiza que reciban el castigo que merecen. No podemos permitir que vuelvan a estar libres como si nada hubiera pasado...", denunció la joven.
"Hemos sabido de muchas otras víctimas que también han sufrido a manos de estos mismos individuos. Esto no es solo por justicia para mi padre, sino por cada una de esas personas que aún no han sido escuchadas", señaló Jasmin en otro mensaje, en el que instó a la comunidad a contactar a la Fiscalía para exigir que los cargos se mantengan.
La familia también advierte que los detenidos confesaron haber perpetrado otros robos en el norte de Austin y Pflugerville, principalmente contra hispanos, aprovechándose del temor de muchos inmigrantes a denunciar por miedo a ser cuestionados por su estatus migratorio.
"Le pedimos a la comunidad que nos ayude. Si usted ha sido víctima de robo, especialmente en estas áreas, por favor denuncie. Esto ayudará a que estos sujetos tengan antecedentes penales y no sean tratados como si esta fuera su 'primera' ofensa", dijo la hija de Mondragón.
En medio del dolor, los allegados han organizado actividades para apoyar económicamente a los hijos del fallecido.
Lorena Jaimes, sobrina de la víctima, lanzó una rifa solidaria destinada a recaudar fondos para la familia, que aún enfrenta los gastos derivados del crimen y del sepelio.
El caso ha generado gran indignación en Austin y en comunidades hispanas de Texas, donde se multiplican las denuncias contra las acciones violentas de bandas organizadas.
Las autoridades locales reiteraron el llamado a cualquier persona que haya sido víctima de robos similares a comunicarse con el Departamento de Policía de Austin al 512-974-TIPS o con Crime Stoppers al 512-472-8477, para fortalecer el expediente judicial contra los acusados.
"Cada pequeño gesto ayuda. Comparta esta historia. Denuncie. Levante la voz", escribió Jaimes Jasmin en otro post, convencida de que solo con la presión ciudadana se logrará que la muerte de su padre no quede impune.
Preguntas frecuentes sobre el caso de asesinato en Texas y la situación de violencia relacionada con cubanos
¿Quién era Miguel Mondragón Jaimes y qué ocurrió con él?
Miguel Mondragón Jaimes era un hombre de 49 años asesinado en Austin, Texas, durante un robo perpetrado por cinco cubanos. Fue emboscado mientras viajaba en una camioneta y, tras intentar huir, fue alcanzado y asesinado por los atacantes, quienes también le robaron sus pertenencias. La familia está solicitando justicia para evitar la liberación de los acusados.
¿Quiénes son los acusados del asesinato de Miguel Mondragón?
Los acusados son cinco ciudadanos cubanos: Yanaris Reyes, Alejandro Hurtado-Reyes, Antonio González, Yurisander Góngora Rojas y Héctor Yohany Achang Batlle. Enfrentan cargos de asesinato capital, y la comunidad está preocupada por las bajas fianzas otorgadas, lo que podría facilitar su liberación.
¿Por qué la familia de Miguel Mondragón pide ayuda a la comunidad?
La familia de Miguel Mondragón pide ayuda a la comunidad para evitar la liberación de los acusados y asegurar que se haga justicia. Han expresado preocupación por las bajas fianzas y la eliminación de algunos cargos, y están instando a otras víctimas a denunciar robos similares para fortalecer el caso contra los acusados.
¿Cómo pueden ayudar las personas que han sido víctimas de robos similares?
Las personas que han sido víctimas de robos similares pueden ayudar denunciando estos hechos al Departamento de Policía de Austin o a Crime Stoppers. Esto permitirá crear antecedentes penales para los acusados y fortalecer el expediente judicial en su contra, previniendo su liberación prematura.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.