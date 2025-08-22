Emotiva despedida a joven cubano asesinado en Las Tunas

El municipio de Amancio, en la provincia de Las Tunas, despidió con profundo dolor a Yanoski del Valle, un joven asesinado de una puñalada el martes por la noche en una cafetería local.

Decenas de motoristas se reunieron para rendirle homenaje en una caravana que recorrió las calles rurales haciendo sonar sus cláxones, un gesto que reflejó la pasión que sentía por las motos y el cariño de quienes lo conocieron.

El tributo fue compartido en redes sociales por Yolimiler Rodríguez Padrón, quien difundió en Facebook un video de la caravana fúnebre que rápidamente se viralizó en la comunidad digital.

En las imágenes se aprecia cómo los motociclistas, amigos y vecinos le dan a Yonaski un último adiós, marcado por el ruido de motores y la solidaridad colectiva.

El crimen que estremeció a Amancio

El asesinato ocurrió en una cafetería cercana a "El Tanque", en La Carretera, un sitio frecuentado por jóvenes del municipio.

Según testigos, en medio de la confusión Yanoski recibió una puñalada mortal que acabó con su vida pese a los intentos de salvarlo.

Lo más leído hoy:

La tragedia ha generado un enorme impacto en la localidad, donde el muchacho era recordado como trabajador, noble y de carácter bondadoso.

Los vecinos señalan como principal agresor a Héctor Arostegui, conocido en la zona por antecedentes violentos, acompañado de dos cómplices identificados como Asnel y Jorgito.

De acuerdo con relatos publicados en el grupo de Facebook Revolico Amancio, estos tres hombres serían responsables directos de la muerte de Yanoski.

Captura de Facebook / REVOLICO AMANCIO / Participante anónimo

La indignación creció al conocerse que Arostegui ya había estado involucrado en un intento de asesinato contra otro joven de la zona, Loanis Guerrero, a quien hirió en las manos, sin que las autoridades actuaran con firmeza.

Vecinos denuncian que, en esa ocasión, el agresor fue liberado poco después de ser detenido, y que su familia habría utilizado influencias y dinero para impedir una sanción ejemplar.

Clamor de justicia y denuncias de inseguridad

La familia y los allegados del joven exigen que los responsables sean procesados y reciban una condena severa.

"Estas tres personas apagaron la luz de ese joven, dejando sin consuelo a una familia entera. Justicia para Yanoski", escribió un participante en redes sociales.

Los reclamos se suman a un creciente malestar en Amancio, donde persiste un ambiente de inseguridad marcado por la circulación de cuchillos y armas blancas. Vecinos afirman que la violencia se ha vuelto cotidiana, mientras crece la percepción de impunidad.

"Hace un mes ese mismo individuo agredió con un machete a varias personas, lo detuvieron y lo soltaron el mismo día", denunció un residente en la zona, que cuestionó la actuación de la fiscalía del municipio.

Otros señalan que, pese a tener otra causa pendiente por agresiones, Arostegui seguía en libertad.

Un dolor compartido

Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida. Amigos y familiares de Yanoski expresaron su dolor y recordaron la alegría con la que vivía.

"Vuela alto, mi vida, fuerza para esos padres y esa niña. Donde quiera que te encuentres, tus amigos y familia te queremos", escribió una usuaria.

El asesinato no solo dejó en duelo a una familia, sino que reavivó el debate sobre la violencia creciente en Cuba, donde se multiplican los reportes de ataques con armas blancas en varias provincias.

La comunidad tunera clama ahora por justicia y por medidas efectivas que garanticen la seguridad de los ciudadanos.

Preguntas frecuentes sobre la violencia en Las Tunas y la inseguridad en Cuba