Anciano asesina a un compañero de cuarto en centro de vida asistida de Miami: ¿Qué se sabe?

Un residente de 79 años fue arrestado por presuntamente estrangular y matar a su compañero de cuarto en un centro de vida asistida del vecindario Flagami, en Miami.

El hecho ocurrió la mañana del martes en las instalaciones de Princess Gardens y ha dejado conmocionados tanto a otros residentes como a la comunidad local, que no está acostumbrada a episodios de violencia en este tipo de entorno.

Un altercado fatal

El martes por la mañana, alrededor de las 8:15 a.m., la policía de Miami respondió a una llamada de emergencia desde el centro ubicado en el 5120 NW 4th Terrace.

Según el informe policial -citado por la prensa local- dos hombres adultos estaban envueltos en una pelea física en una de las habitaciones del centro.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a uno de los residentes inconsciente en el suelo del dormitorio y a Jerome John Babij, de 79 años, siendo sujetado por personal de enfermería en el pasillo.

Los dos hombres habían compartido habitación durante aproximadamente seis meses sin que se registraran incidentes previos.

Sin embargo, aquella mañana todo cambió de forma súbita y trágica.

Testigos del hecho declararon que al oír gritos, corrieron a la habitación y encontraron una escena alarmante: Babij estaba sentado en la cama con la víctima en el suelo entre sus piernas, presionándole el cuello con ambas manos.

“¡Está tratando de matarme!”, gritó desesperadamente la víctima antes de quedar inconsciente, según relataron los testigos.

Un intento de defensa violento

Mientras el personal trataba de intervenir, Babij se mostró extremadamente agresivo. Según el informe del arresto, pateó a la víctima en la cabeza y en la pierna mientras era arrastrado fuera de la habitación.

También intentó golpear a los testigos y, en un momento dado, agarró un extintor de incendios de la pared con la aparente intención de agredirlos.

Intentó incluso volver a entrar a la habitación antes de ser reducido y retenido por el personal hasta la llegada de la policía, según reveló NBC.

Ambos residentes fueron trasladados al Jackson Memorial Hospital. La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue ingresada en estado crítico y posteriormente falleció.

Babij fue atendido por lesiones menores en la mano y luego fue arrestado y acusado formalmente de asesinato en segundo grado.

La versión del sospechoso

Durante el trayecto al hospital, Babij ofreció una explicación espontánea que más tarde repetiría a las autoridades: “Me apuntó con un arma”, aseguró, justificando así su reacción violenta.

Sin embargo, tras registrar la habitación, la policía no encontró ninguna arma de fuego ni evidencia que respaldara esa afirmación.

En el informe del arresto se consigna que Babij habría gritado también durante el ataque: “¡Trató de matarme!”.

La investigación sigue en curso, pero hasta el momento no hay indicios materiales que confirmen su alegato de defensa propia.

La tragedia sorprendió profundamente a los vecinos de la zona, quienes estaban acostumbrados a ver ambulancias en el centro debido a emergencias médicas comunes en adultos mayores, pero nunca una escena de crimen.

“Son viejitos, nunca ha pasado algo así… todas las enfermeras son muy buenas”, declaró a Telemundo 51 una vecina que prefirió no ser identificada.

“Da miedo, sabiendo que una muerte ocurrió a dos casas de donde vives. Es una lástima”, expresó Aylin Guillén, residente de la zona.

Otra vecina, Cristina Manso, añadió: “Espero que no pase de nuevo… no sé cómo es algo que se puede parar”.

La investigación continúa

La escena fue acordonada con cinta amarilla mientras agentes policiales recolectaban pruebas y entrevistaban a testigos.

El Departamento de Policía de Miami confirmó que la investigación sigue abierta.

Por ahora, Jerome John Babij permanece bajo custodia en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, a la espera de que se le fije una fianza.

Aunque las instalaciones como Princess Gardens están destinadas a proporcionar cuidado y supervisión a adultos mayores, los protocolos para manejar conflictos entre residentes de edad avanzada -algunos de ellos posiblemente con deterioro cognitivo o problemas de salud mental- vuelven a ser objeto de escrutinio.