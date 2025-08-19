Un hombre mata a sangre fría a su hermana en Miami y todo queda registrado en video

Un impactante video divulgado por la Fiscalía Estatal del condado de Miami-Dade muestra el momento en que un hombre entra en una oficina ubicada en el suroeste de Miami y asesina a su hermana de varios disparos.

El agresor fue identificado como Pedro Pablo Linares, de 57 años, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado tras un crimen que conmociona a la comunidad de Fontainebleau.

El crimen quedó grabado en video

El hecho ocurrió el 4 de abril de 2025, poco después de las 5:30 p.m., en un inmueble ubicado en el número 302 de la Southwest 79th Avenue, en el vecindario de Fontainebleau, Miami-Dade.

La víctima, Beatriz Linares-Calamita, de 60 años, se encontraba trabajando como notaria en una oficina instalada en un dúplex.

En ese momento, atendía a un cliente, cuando su hermano ingresó sin previo aviso y abrió fuego sin mediar palabra.

En el video, calificado por las autoridades como "perturbador", se observa a Linares -cuya nacionalidad de origen no ha trascendido- vestido con un pulóver negro que muestra la figura de una calavera encapuchada con una guadaña.

Además, llevaba el rostro cubierto con mascarilla, guantes azules y un gorro.

"Caminó directamente hacia el escritorio donde se encontraba su hermana y comenzó a disparar a quemarropa", describieron medios locales basados en las imágenes de vigilancia.

Las autoridades precisaron que Linares disparó al menos once veces, impactando varias partes del cuerpo de la víctima. Después de intentar retirarse, regresó y la remató con un disparo en la cabeza.

Posteriormente, cerró la puerta de golpe y huyó en una camioneta plateada, según confirmó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Motivo: Conflicto familiar por un desalojo

Según documentos judiciales y testimonios recogidos por medios locales, el ataque habría sido motivado por un conflicto familiar.

Beatriz Linares-Calamita había desalojado recientemente a su hermano Pedro Pablo de la vivienda de su madre, debido a presuntas desavenencias en torno al cuidado del hogar y la falta de apoyo económico por parte del agresor.

"Después del desalojo, Linares comenzó a presentarse sin avisar en la casa de su hermana y en su lugar de trabajo. Incluso, un día antes del crimen se le vio merodeando el inmueble donde ocurrió el tiroteo", señala el reporte policial citado por Local 10 News.

El esposo de la víctima se encontraba en la otra parte del dúplex y, al escuchar los disparos, salió y alcanzó a ver a Linares huyendo del lugar.

Arresto y extradición

Tras el ataque, Pedro Pablo Linares fue arrestado el 15 de julio en el estado de Luisiana, adonde había huido en un aparente intento de evadir la justicia.

Posteriormente, fue extraditado al condado de Miami-Dade para enfrentar los cargos formales.

Según registros carcelarios, permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención Metro West y podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable del asesinato.

Tanto los fiscales como los investigadores han coincidido en que el ataque fue premeditado y se produjo "sin provocación alguna".

La Fiscalía de Miami-Dade ha clasificado el acto como asesinato en primer grado, y la divulgación del video tiene como objetivo fortalecer el caso contra el acusado.