Anuncian mantenimiento capital a la termoeléctrica Antonio Guiteras para inicios de 2026

La termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales generadoras de electricidad en Cuba, se prepara para recibir un mantenimiento capital programado para principios de 2026.

La noticia fue anunciada durante una visita de trabajo realizada el viernes por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, acompañado por la gobernadora de Matanzas, Marieta Puey Zamora, y el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

La planta, que hoy genera 220 megawatts, sigue siendo la más eficiente del país, con capacidad de generar 1 kilowatt hora con apenas 240 gramos de combustible crudo nacional.

Sin embargo, el anuncio de este mantenimiento capital no deja de generar inquietud, especialmente por las dificultades históricas de la planta y la promesa de mejoras del gobierno que no se cumplen.

El mantenimiento previsto será el primero de este tipo en aproximadamente 10 años, lo que se traduce en un serio atraso en las reparaciones y una estructura que ha alcanzado un grado crítico de obsolescencia.

Durante la visita, Marrero reconoció que la Guiteras enfrenta dificultades acumuladas por la falta de recursos para llevar a cabo reparaciones capitales, y destacó que, a pesar de ello, es necesario seguir explotándola debido a su importancia para el sistema eléctrico nacional.

Pero los problemas son evidentes. La planta ha sufrido múltiples averías técnicas, que incluyen la rotura de bombas de alimentación, y un elevado consumo de agua de reposición, lo que obliga a constantes paradas.

Incluso, el director de la planta, Rubén Campos Olmo, detalló que la bomba de alimentación número dos presenta fallas graves, y que la planta opera con un alto consumo de agua, lo que pone en riesgo su funcionamiento.

El mantenimiento programado se presenta como una solución parcial a estos problemas, y muchos observadores cuestionan la efectividad de este tipo de intervenciones, especialmente porque la planta ha operado en condiciones críticas durante años sin una actualización estructural significativa.

Por su parte, los vecinos de Matanzas, donde se encuentra la planta, no están convencidos.

Tras días de fuertes apagones en la provincia, usuarios de redes sociales señalaron irónicamente que la electricidad se restableció "como por arte de magia" con la llegada de los funcionarios, lo que alimenta la percepción de que las visitas oficiales buscan maquillar la crisis energética.

El malestar generalizado de la población no se limita a los apagones, sino que se extiende a la gestión de la crisis por parte del gobierno.

En las calles de Matanzas, muchos lamentan que la Guiteras no beneficie a la comunidad local, ya que, a pesar de ser la planta más importante del país, las interrupciones del servicio eléctrico continúan afectando gravemente a los hogares de la región.

"Nos ponen cinco horas de corriente y luego nos dejan sin luz por días. Esto no es una solución", comentó una residente en Internet, donde la frustración se ha convertido en una constante.

Mientras tanto, los llamados a construir nuevas plantas termoeléctricas y a solucionar de raíz los problemas del sistema energético se multiplican.

Los ciudadanos ya no creen en promesas de "mantenimientos capitales" que solo sirven como parches temporales. La sensación generalizada es que el gobierno sigue recurriendo a promesas incumplidas, mientras la crisis energética se agrava día a día.

La Guiteras, cuya caldera principal no ha recibido mantenimiento desde su inauguración en 1989, sigue siendo una estructura altamente vulnerable.

La falta de inversión y el retraso en las reparaciones vitales han dejado a la planta en un estado precario, lo que pone en peligro no solo su capacidad de generación, sino también la estabilidad del sistema eléctrico de todo el país.

A medida que la crisis energética se agrava, la duda persiste: ¿hasta cuándo podrá seguir funcionando una planta que no ha recibido el cuidado adecuado durante décadas?

En la actualidad, el sistema eléctrico cubano parece estar al borde del colapso, y las medidas anunciadas, lejos de ser vistas como soluciones definitivas, son percibidas como una forma de mantener la apariencia de control en medio de una realidad cada vez más insostenible.

