"Un genocidio": Denuncian en Matanzas apagones de más de 30 horas mientras el régimen prioriza a La Habana y Varadero

Vídeos relacionados:
La indignación ciudadana por la crisis energética en Cuba continúa creciendo. Esta vez fue la fotógrafa matancera Belice Blanco Garcés quien alzó su voz para denunciar los apagones extremos que mantienen a su comunidad sumida en la oscuridad, el calor y la desesperanza.
En un mensaje desgarrador publicado en Facebook, Blanco Garcés describió cómo en su pueblo -antiguo central azucarero que en su momento fue pionero en abastecer de electricidad al naciente balneario de Varadero- hoy la población sobrevive con cortes de hasta 30 horas seguidas sin luz, recibiendo apenas una o dos horas de corriente.
"Las noches y madrugadas enteras nos las pasamos en el calor inmenso, matando mosquitos y preguntándonos qué clase de vida es esta que nos están obligando a vivir", escribió.
"Esto es un genocidio"
La artista independiente, habitualmente dedicada a compartir publicaciones de arte, amor y servicio al prójimo, confesó que no podía seguir callando ante el sufrimiento cotidiano.
"Lo que estamos viviendo es un genocidio", afirmó, apuntando directamente a la injusticia de que Matanzas, sede de la termoeléctrica más grande del país, padezca apagones abusivos mientras la capital y el polo turístico de Varadero gozan de un suministro más llevadero.
Lo más leído hoy:
Su denuncia puso en el centro la desigualdad y el cinismo del régimen: "¿Cómo hago para atender a mi madre anciana y enferma en medio de tanta tiniebla, cuando lo que necesita es descansar dignamente y no pasarse las noches penando por un poco de aire y agua fría? ¿Cómo se puede alimentar a los ancianos y a los niños si lo poco que se compra se echa a perder por el calor excesivo?".
En su mensaje también compartió la herida de la migración forzada, que afecta a miles de familias cubanas: "¿Por qué mi hijo se tuvo que ir de su tierra con los ojos llenos de lágrimas para poder ayudarnos a vivir este infierno?".
El testimonio de Blanco Garcés refleja una realidad extendida en toda la Isla: un pueblo sometido a apagones de más de 20 horas diarias, con consecuencias directas en la salud, la alimentación y la convivencia familiar, mientras el gobierno insiste en culpar a factores externos y se niega a reconocer la magnitud de su propia negligencia.
Silencio oficial, grito ciudadano
La artista concluyó su publicación con una afirmación de dignidad: "¡Me niego a callar! Exijo vivir una vida digna con los derechos humanos que merecemos". Y aclaró que no respondería comentarios, "mucho menos de odiadores de cualquier índole".
Su voz se suma a la creciente ola de denuncias en redes sociales, donde ciudadanos de distintas provincias exigen explicaciones y soluciones a un Estado que, lejos de garantizar servicios básicos, privilegia el confort de las élites y los enclaves turísticos en detrimento de la población común.
El régimen, responsable directo de la crisis energética más severa de las últimas décadas, mantiene al pueblo cubano en un castigo colectivo de apagones interminables, empujando a miles a la desesperación y al exilio, mientras se aferra a un modelo ineficiente y sin futuro.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y los apagones en Matanzas
¿Por qué hay apagones prolongados en Matanzas y otras provincias de Cuba?
Los apagones en Matanzas y otras provincias de Cuba se deben a la crisis energética que enfrenta el país, agravada por la falta de combustible, el deterioro de la infraestructura eléctrica y la ineficiencia del régimen en gestionar los recursos. La termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales fuentes de energía, ha sufrido múltiples averías, contribuyendo a la falta de electricidad. Esta situación ha llevado a cortes que pueden durar de 30 a 72 horas, impactando gravemente la vida diaria de los ciudadanos.
¿Cómo afecta la falta de electricidad a la población de Matanzas?
La falta de electricidad en Matanzas afecta a la población de múltiples maneras: interrumpe la conservación de alimentos, impide el uso de electrodomésticos básicos, y dificulta el acceso al agua potable y las comunicaciones. Las altas temperaturas, combinadas con la falta de ventilación, empeoran las condiciones de vida, especialmente para ancianos y niños. Además, la falta de electricidad se traduce en un desgaste emocional y físico que afecta la salud mental y la convivencia familiar.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis energética?
A pesar de las promesas de mejoras y mantenimientos, el gobierno cubano no ha ofrecido soluciones efectivas para resolver la crisis energética. Las autoridades continúan culpando a factores externos como el bloqueo, sin reconocer su propia responsabilidad en la gestión deficiente del sistema eléctrico. La población sigue sufriendo apagones prolongados sin una estrategia clara de solución o alivio.
¿Cuál es la reacción de los ciudadanos cubanos ante los apagones?
La reacción de los ciudadanos cubanos ante los apagones es de creciente indignación y desesperación. Las redes sociales se han convertido en una plataforma para denunciar la situación, compartir experiencias y exigir respuestas al gobierno. Testimonios de ciudadanos muestran el impacto diario de los apagones y reflejan un deseo colectivo de cambio y justicia energética. La frustración se mezcla con la resiliencia, ya que muchas familias intentan adaptarse a las difíciles condiciones de vida.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.