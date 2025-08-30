¡Increíble pero cierto! Marrero dice que la Guiteras es ejemplo para toda Cuba

Matanceros afirman que con la visita reapareció milagrosamente la electricidad en algunos barrios

El primer ministro Manuel Marrero Cruz recorrió hoy la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras en Matanzas, donde exaltó el sacrificio de los trabajadores y la consideró “un ejemplo de cómo deben ser todos los centros de trabajo” en Cuba.

Sin embargo, matanceros denunciaron que la visita coincidió con el regreso puntual de electricidad y con el maquillaje de una crisis energética que no da tregua.

Acompañado por el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, Marrero se interesó por los preparativos del próximo mantenimiento capital -cuya fecha no se precisó- de la Guiteras, reportó a través de su perfil en Facebook el periódico oficial Girón.

Los problemas técnicos de la planta, que hoy genera 220 megawatts, incluyen la avería de bombas de alimentación y un elevado consumo de agua de reposición, lo que obliga a paradas constantes y mantiene a la central en una situación crítica.

De acuerdo con el director Rubén Campos Olmo, la planta enfrenta varios problemas técnicos. Entre ellos mencionó la avería de la bomba de alimentar número dos, en la que se trabaja para reincorporarla el próximo lunes, pues su ausencia limita de inmediato la capacidad de carga a la mitad si fallan las dos bombas en servicio.

Agregó que la bomba de reserva de aceite de mando de las válvulas de turbina será sustituida por una nueva que debe llegar el 4 de septiembre, mientras se concluye el armado de otra que fue revisada en la refinería de Cienfuegos.

Señaló además que el bloque presenta un alto consumo de agua de reposición, de 43 metros cúbicos, lo que obligará en cuanto sea posible a detener nuevamente la unidad para intervenir el recalentador de alta temperatura, aunque aclaró que la fuga se mantiene estable y no ha aumentado.

El directivo adelantó también que se proyecta la instalación de una planta de agua desmineralizada, ya que, como práctica internacional, este tipo de industria no debería utilizar agua potable, sino agua de mar.

Durante el intercambio, Marrero reconoció que la termoeléctrica presenta un elevado grado de obsolescencia, y que sobre ella pesa “una cantidad de dificultades acumuladas por no haberse contado con los recursos para dar las reparaciones capitales, los mantenimientos", aunque consideró necesario "seguirla explotando por lo que significa la Guiteras para el país”.

Mientras tanto, en redes sociales, los comentarios fueron unánimes en remarcar la manipulación detrás de estas visitas oficiales.

Vecinos de Matanzas denunciaron que, tras dos días de apagones casi totales, la electricidad reapareció justo con la llegada del primer ministro. “Nos ponen cinco horas seguidas de corriente como por arte de magia, qué casualidad”, ironizó un usuario.

Otros matanceros recordaron que la provincia sufre cortes de más de 20 horas mientras La Habana recibe prioridad en la distribución eléctrica. “La Guiteras está aquí, pero es de allá, no beneficia en nada a la provincia”, lamentó una vecina, que reprochó que la planta sea presentada como orgullo cuando deja a su alrededor comunidades sumidas en apagones interminables.

El malestar se acentúa ante lo que muchos califican como un ciclo repetido de “parches caros y promesas incumplidas”.

Usuarios señalaron que, aunque se anuncien mantenimientos capitales, los apagones seguirán e incluso podrían empeorar. “Al final del cuento, con la Guiteras trabajando tenemos 20 horas de apagón, cuando salga de mantenimiento serán 24”, escribió un lector.

En lugar de soluciones de fondo, la percepción entre la población es que la crisis energética solo se agrava.

“Lo que tienen es que construir nuevas termoeléctricas, no seguir pintando ruinas con colorete”, reclamó otro usuario, como expresión de la frustración de un país que sobrevive entre apagones, escasez y un gobierno que insiste en vender como logros lo que para el pueblo son ruinas.

En Cuba los apagones no se apagan con discursos ni con visitas planificadas: se apagan con soluciones reales, y esas nunca llegan.

La CTE Guiteras, con una capacidad nominal de 220 MW, es el mayor bloque unitario de generación eléctrica del país. Sin embargo, su caldera principal no ha recibido mantenimiento capital desde su inauguración en 1989, lo que la convierte en una estructura altamente vulnerable.

Logró reconectarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la medianoche del viernes 1 de agosto, tras completar un proceso de arranque marcado por la cautela y la incertidumbre.

En las calles y redes sociales, el malestar de los cubanos crece ante la frecuencia de los apagones, la falta de transparencia y la sensación de que todo el sistema energético pende de un hilo oxidado.

