Vídeos relacionados:

Diliamne Jouve, mejor conocida como La Dura, no solo se ha ganado un lugar entre las influencers cubanas más reconocidas por su presencia en redes, sino también por su estilo único, arriesgado y siempre en tendencia. Este 30 de agosto, al cumplir 32 años, aprovechamos la ocasión para rendirle homenaje como lo merece: repasando algunos de sus looks más icónicos.

Desde vestidos ceñidos y trajes con brillos hasta outfits casuales con mucho flow, La Dura ha demostrado que la moda es parte de su identidad. Ya sea en eventos, sesiones de fotos o simplemente en su día a día, su presencia no pasa desapercibida.

Por eso, hoy celebramos su estilo y actitud con una selección de sus apariciones más memorables. ¡Aquí van algunos de los momentos fashionistas más duros de La Dura!

¿Cuál es tu favorito?

Preguntas frecuentes sobre La Dura y su impacto en las redes sociales