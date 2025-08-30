"De Milenita a Milenota": La transformación de la influencer cubana que dejó locos a los seguidores

La influencer cubana Milenita ha vuelto a hacer de las suyas en redes sociales, esta vez con un espectacular video en el que se somete a una transformación radical de la mano del reconocido estilista Eugenio Rodríguez.

En el clip, Milenita aparece inicialmente con un look exagerado, lleno de color, grandes flores en el cabello, maquillaje intenso y una actitud desbordante. Entre risas y drama, intenta convencer a Eugenio de que le haga un cambio digno de estrella de cine.

¡Y vaya si lo logró! A un lado quedaron los escandalosos tonos rojos, las mejillas intensamente marcadas y el moño estrafalario, para dar paso a un estilo sofisticado, elegante y lleno de glamour que dejó sin palabras a sus seguidores.

Con una bata blanca de satén y ondas perfectas en su melena rubia, Milenita se convirtió literalmente en “Milenota”, como ella misma bautizó su cambio en redes sociales.

“Mi genteee, de Milenita a Milenota. ¿Qué les pareció este cambio?”, preguntó la influencer al compartir el video con sus seguidores, que no tardaron en llenar los comentarios de elogios y piropos.

El artífice de esta impresionante transformación es Eugenio Rodríguez, el estilista cubano que ha demostrado su talento al trabajar con figuras como La Diosa y las Miss Universe Cuba Lina Luaces y Marianela Ancheta.

Sin duda, una demostración más de cómo el arte del estilismo puede cambiarlo todo —desde el look hasta la actitud— y convertir a una Milenita juguetona en toda una Milenota de pasarela.

