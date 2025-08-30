Así reaccionó Hallel Génesis al escuchar su música en una discoteca de Miami: "Es otra cosa"

La cantante cubana Hallel Génesis vivió un momento inolvidable mientras caminaba por una calle de Miami. En un video compartido en sus redes sociales, se mostró emocionada al escuchar una de sus canciones sonando dentro de una discoteca local.
"Estar caminando por la calle y que de casualidad estén poniendo tu canción en una discoteca ES OTRA COSAAAA", escribió la artista, visiblemente feliz por la inesperada sorpresa.
En la grabación, se le ve sonriendo, levantando los brazos, cantando a todo pulmón en plena calle y disfrutando del momento, mientras exclama entre risas: "¿Quién es esa? ¡Yo!", orgullosa de que su música esté conquistando espacios en una ciudad tan importante para la comunidad cubana y latina.
El entusiasmo de Hallel es reflejo del crecimiento de su carrera musical, que poco a poco va ganando terreno dentro y fuera de Cuba. Su reacción, espontánea y llena de alegría, demuestra lo orgullosa que está de cada logro que alcanza con su música.
Su último estreno aterrizó justamente esta semana en las plataformas digitales, “El Popcito”, un tema con el que recuerda la música de los años 2000 y hasta aparece sobre un cocodrilo, sin duda un guiño a su anterior relación con Tekashi 6ix9ine y Cocodrilín, el caimán por el que iniciaron su romance.
Preguntas frecuentes sobre Hallel Génesis y su carrera musical
¿Quién es Hallel Génesis y por qué está ganando popularidad?
Hallel Génesis es una cantante cubana que ha estado ganando popularidad gracias a su música y también después de su relación con el rapero Tekashi 6ix9ine. Recientemente, experimentó un momento emocionante al escuchar una de sus canciones en una discoteca de Miami, lo que evidencia el crecimiento de su carrera musical dentro y fuera de Cuba.
¿Cuál es el último tema de Hallel Génesis y qué lo hace especial?
El último lanzamiento de Hallel Génesis se titula "El Popcito", un tema que recuerda la música de los años 2000 y que presenta a Hallel en una faceta creativa y divertida, haciendo un guiño a su anterior relación con Tekashi 6ix9ine y su famoso caimán, Cocodrilín.
¿Cómo ha influido Tekashi 6ix9ine en la carrera de Hallel Génesis?
Tekashi 6ix9ine ha tenido un impacto significativo en la carrera de Hallel Génesis, no solo como su pareja en algún momento, sino también como un apoyo en su desarrollo artístico. La relación con el rapero elevó la visibilidad de Hallel en la escena musical, y su influencia ha sido notable en el impulso de su carrera.
