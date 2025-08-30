Así reaccionó Hallel Génesis al escuchar su música en una discoteca de Miami: "Es otra cosa"

La cantante cubana Hallel Génesis vivió un momento inolvidable mientras caminaba por una calle de Miami. En un video compartido en sus redes sociales, se mostró emocionada al escuchar una de sus canciones sonando dentro de una discoteca local.

"Estar caminando por la calle y que de casualidad estén poniendo tu canción en una discoteca ES OTRA COSAAAA", escribió la artista, visiblemente feliz por la inesperada sorpresa.

En la grabación, se le ve sonriendo, levantando los brazos, cantando a todo pulmón en plena calle y disfrutando del momento, mientras exclama entre risas: "¿Quién es esa? ¡Yo!", orgullosa de que su música esté conquistando espacios en una ciudad tan importante para la comunidad cubana y latina.

El entusiasmo de Hallel es reflejo del crecimiento de su carrera musical, que poco a poco va ganando terreno dentro y fuera de Cuba. Su reacción, espontánea y llena de alegría, demuestra lo orgullosa que está de cada logro que alcanza con su música.

Su último estreno aterrizó justamente esta semana en las plataformas digitales, “El Popcito”, un tema con el que recuerda la música de los años 2000 y hasta aparece sobre un cocodrilo, sin duda un guiño a su anterior relación con Tekashi 6ix9ine y Cocodrilín, el caimán por el que iniciaron su romance.

