El truco viral de un cubano para baldear el patio con unas chancletas y una manguera: “Apretaste, pipo”

El ingenio del cubano vuelve a sorprender en redes sociales. Un usuario de TikTok compartió un invento casero que ha arrancado aplausos y carcajadas: convertir unas chancletas de goma estilo Crocs en una herramienta improvisada para baldear el patio.

“Miren qué idea más buena se le ocurrió para baldear el patio”, escribió el creador del video publicado en la cuenta @familiadelsol2, donde se muestra cómo, tras romper uno de los agujeros del calzado, introduce por ahí la punta de una manguera.

El resultado es que, al caminar, el agua va saliendo directamente desde las chancletas y facilita la limpieza del piso con la escoba.

El truco, sencillo pero efectivo, se volvió viral de inmediato. En los comentarios, los usuarios celebraron la ocurrencia con frases como: “Wooo, verdad que el cubano es único y no pienso discutirlo con nadie”, “Te pasaste”, “No se diga más”, “Dime que eres de mi país sin decirlo” o “Apretaste, pipo, jaja”.

Este tipo de inventos improvisados, nacidos de la necesidad y la creatividad, se han convertido en parte de la identidad popular cubana, donde la frase “resolver con lo que se tenga a mano” sigue marcando la vida cotidiana.

Preguntas frecuentes sobre el ingenio cubano y su viralidad en redes sociales