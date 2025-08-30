El truco viral de un cubano para baldear el patio con unas chancletas y una manguera: “Apretaste, pipo”

El ingenio del cubano vuelve a sorprender en redes sociales. Un usuario de TikTok compartió un invento casero que ha arrancado aplausos y carcajadas: convertir unas chancletas de goma estilo Crocs en una herramienta improvisada para baldear el patio.
“Miren qué idea más buena se le ocurrió para baldear el patio”, escribió el creador del video publicado en la cuenta @familiadelsol2, donde se muestra cómo, tras romper uno de los agujeros del calzado, introduce por ahí la punta de una manguera.
El resultado es que, al caminar, el agua va saliendo directamente desde las chancletas y facilita la limpieza del piso con la escoba.
El truco, sencillo pero efectivo, se volvió viral de inmediato. En los comentarios, los usuarios celebraron la ocurrencia con frases como: “Wooo, verdad que el cubano es único y no pienso discutirlo con nadie”, “Te pasaste”, “No se diga más”, “Dime que eres de mi país sin decirlo” o “Apretaste, pipo, jaja”.
Este tipo de inventos improvisados, nacidos de la necesidad y la creatividad, se han convertido en parte de la identidad popular cubana, donde la frase “resolver con lo que se tenga a mano” sigue marcando la vida cotidiana.
Preguntas frecuentes sobre el ingenio cubano y su viralidad en redes sociales
¿Cómo un cubano convirtió unas chancletas en una herramienta para limpiar?
El cubano transformó unas chancletas de goma estilo Crocs en una herramienta improvisada para baldear el patio al romper uno de los agujeros del calzado e introducir la punta de una manguera. Al caminar, el agua sale directamente desde las chancletas, facilitando la limpieza del piso.
¿Por qué este tipo de inventos improvisados son comunes en Cuba?
En Cuba, la escasez de recursos y la necesidad constante han fomentado una cultura de creatividad e ingenio. Los cubanos suelen "resolver con lo que se tenga a mano", convirtiendo objetos cotidianos en herramientas útiles, lo que se ha convertido en parte de su identidad popular.
¿Qué ha hecho que este truco se vuelva viral en TikTok?
El truco se volvió viral debido a su sencillez y efectividad, además de reflejar el ingenio cubano que muchos usuarios celebran. Las reacciones positivas, los comentarios jocosos y la capacidad de improvisación del video han capturado la atención de las redes sociales.
¿Qué reacción ha generado este tipo de contenido en redes sociales?
El contenido ha generado aplausos y carcajadas, destacando por el humor y la creatividad del creador. Frases como "Apretaste, pipo" y "Wooo, verdad que el cubano es único" son ejemplos de la celebración de la ocurrencia. Este tipo de videos resuena con muchas personas por su autenticidad y capacidad de improvisación.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.