¿Un baño público y tarima frente a la iglesia? Sacerdote denuncia atropello religioso en Santiago de Cuba

El sacerdote Rodhin A. Colomar denunció este sábado en sus redes sociales lo que calificó como un atropello a la libertad religiosa en Santiago de Cuba.

Según explicó en Facebook, han cerrado el acceso a la Iglesia Santa María, ubicada en el Reparto Veguita de Galo, y han colocado tarimas y mesas como si se tratara de un parque o un centro comercial, ignorando que en ese espacio se celebran liturgias y servicios religiosos los fines de semana.

Captura Facebook / Rodhin A. Colomar

“Es totalmente inaceptable y viola los derechos de libertad religiosa”, escribió el sacerdote.

En una de las imágenes publicadas se observa incluso un baño público instalado contra la pared de la cocina parroquial.

Colomar afirmó que existía una alternativa viable: el parque de carretera del Morro, ubicado a unos 400 metros, un espacio que a su juicio podría haberse usado para montar la actividad sin afectar el templo.

“Esto es asedio”, sentenció el cura visiblemente enojado por el atropello que ha sufrido su iglesia que habitualmente desarrolla una encomiable labor humanitaria con la comunidad.

A pesar del bloqueo, la comunidad parroquial no se detuvo.

“258 almuerzos gratuitos se ofrecieron hoy en la Parroquia Santa María”, informó también en Facebook.

Captura Facebook / Rodhin A. Colomar

“Bendiciones abundantes”, cerró el mensaje.

En julio pasado, Colomar denunció que su iglesia sufrió tres ataques en tres meses, hecho que ocurrió con total impunidad sin que las autoridades ofrecieran una solución.

El templo fue atacado en la madrugada con piedras que rompieron cristales, movieron el marco de una ventana y causaron daños en una pared lateral del edificio.

“Volvieron a tirar piedras con total impunidad”, escribió el cura, quien explicó que la agresión ocurrió justo en el área donde se ofrece servicio gratuito de agua purificada a los vecinos.

