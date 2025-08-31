¿Un baño público y tarima frente a la iglesia? Sacerdote denuncia atropello religioso en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
El sacerdote Rodhin A. Colomar denunció este sábado en sus redes sociales lo que calificó como un atropello a la libertad religiosa en Santiago de Cuba.
Según explicó en Facebook, han cerrado el acceso a la Iglesia Santa María, ubicada en el Reparto Veguita de Galo, y han colocado tarimas y mesas como si se tratara de un parque o un centro comercial, ignorando que en ese espacio se celebran liturgias y servicios religiosos los fines de semana.
“Es totalmente inaceptable y viola los derechos de libertad religiosa”, escribió el sacerdote.
En una de las imágenes publicadas se observa incluso un baño público instalado contra la pared de la cocina parroquial.
Colomar afirmó que existía una alternativa viable: el parque de carretera del Morro, ubicado a unos 400 metros, un espacio que a su juicio podría haberse usado para montar la actividad sin afectar el templo.
Lo más leído hoy:
“Esto es asedio”, sentenció el cura visiblemente enojado por el atropello que ha sufrido su iglesia que habitualmente desarrolla una encomiable labor humanitaria con la comunidad.
A pesar del bloqueo, la comunidad parroquial no se detuvo.
“258 almuerzos gratuitos se ofrecieron hoy en la Parroquia Santa María”, informó también en Facebook.
“Bendiciones abundantes”, cerró el mensaje.
En julio pasado, Colomar denunció que su iglesia sufrió tres ataques en tres meses, hecho que ocurrió con total impunidad sin que las autoridades ofrecieran una solución.
El templo fue atacado en la madrugada con piedras que rompieron cristales, movieron el marco de una ventana y causaron daños en una pared lateral del edificio.
“Volvieron a tirar piedras con total impunidad”, escribió el cura, quien explicó que la agresión ocurrió justo en el área donde se ofrece servicio gratuito de agua purificada a los vecinos.
Impacto y desafíos de la libertad religiosa en Santiago de Cuba
¿Qué denuncia el sacerdote Rodhin A. Colomar en Santiago de Cuba?
El sacerdote Rodhin A. Colomar denuncia un atropello a la libertad religiosa en Santiago de Cuba, donde han cerrado el acceso a la Iglesia Santa María y han instalado estructuras que obstruyen las actividades religiosas. Este acto es considerado un asedio a la comunidad religiosa que realiza una importante labor humanitaria en la zona.
¿Cuál es el impacto de los ataques a las iglesias en Santiago de Cuba?
Los ataques a las iglesias en Santiago de Cuba, como los que ha sufrido la Misión Organizada San Pedro Apóstol, reflejan una creciente inseguridad y violencia contra espacios religiosos. Estos ataques no solo dañan la infraestructura, sino que también afectan a comunidades que dependen de la asistencia social y espiritual que brindan estos templos en medio de la crisis económica del país.
¿Cómo ha respondido la comunidad parroquial a los bloqueos y ataques en Santiago de Cuba?
A pesar de los bloqueos y ataques, la comunidad parroquial ha continuado con su labor humanitaria y social. La Parroquia Santa María ha seguido ofreciendo almuerzos gratuitos a cientos de personas necesitadas, demostrando su compromiso con la comunidad a pesar de las adversidades.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.