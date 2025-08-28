Denuncian estafa con cartones de cigarros H. Upmann en La Cuevita de San Miguel

Un usuario en redes sociales denunció una presunta estafa con cartones de cigarros H. Upmann en el popular mercado conocido como La Cuevita, ubicado en el municipio habanero de San Miguel del Padrón.
"Familia, esto fue hoy en La Cuevita. Tacto a los compradores de cigarros que están estafando a la gente", escribió Raiko Betancourt en una publicación de Facebook, acompañada de un video en el que muestra al menos cinco paquetes de cigarros presuntamente falsificados. En lugar de cigarrillos, los envases contenían aserrín envuelto en papel.
“Mira qué clase de estafa esta... han estafado a este hombre... eso es en La Cuevita... aserrín es lo que tenía dentro de la caja... la falta de respeto que estamos viviendo aquí nosotros los cubanos”, comenta indignado el denunciante mientras graba el contenido de los cartones.
Otro internauta, Giovanys Fernández Abreu, también hizo referencia a fraudes similares en el mismo sitio: “Los estafadores de La Cuevita, en San Miguel del Padrón, con las cajas de jabón”, escribió en su perfil de Facebook.
Esta no es la primera vez que se reportan hechos de este tipo en La Cuevita, un punto de compraventa informal muy frecuentado por habaneros. En marzo de 2023, una mujer denunció haber comprado lo que creyó que era aceite, pero resultó ser agua con vinagre. Y en diciembre de 2024, un inspector agredió con una bayoneta a un vendedor en medio del mercado.
Pese a una costosa remodelación en 2019, que según cifras oficiales costó más de dos millones de pesos —600 mil aportados por los cuentapropistas—, La Cuevita continúa acumulando denuncias por descontrol, suciedad y estafas reiteradas.
Más recientemente, en mayo de 2025, una joven cubana documentó en TikTok su visita al lugar. “Las calles están rotas, llenas de basura, no hay cestos visibles y mucho menos conciencia de mantener una buena higiene”, expresó. También cuestionó la venta de medicamentos en el sitio: “Como en las farmacias no hay medicamentos y estos sitios están llenos de medicamentos… no sé si esto lo limpien en algún momento porque es que se ve todo deprimente”.
Las autoridades han ejecutado operativos en intentos anteriores por contener la situación, como el de noviembre de 2022 que dejó más de 50 revendedores detenidos. Sin embargo, no se han producido transformaciones estructurales visibles. La Cuevita sigue siendo, para muchos cubanos, un símbolo del desabastecimiento, la economía sumergida y la impunidad.
Preguntas frecuentes sobre las estafas y el descontrol en La Cuevita, La Habana
¿Qué tipo de estafas se han denunciado en La Cuevita?
En La Cuevita, un popular mercado en La Habana, se han denunciado varias estafas, como la venta de cartones de cigarros H. Upmann rellenos de aserrín en lugar de cigarrillos. También se han reportado casos de venta de productos falsos o adulterados, como aceite que resultó ser agua con vinagre.
¿Por qué La Cuevita es conocida por el descontrol y la informalidad?
La Cuevita es conocida por el descontrol y la informalidad debido a su reputación como un centro de comercio ilegal y mercado negro en La Habana. A pesar de operativos policiales y remodelaciones costosas, el lugar sigue siendo un símbolo de la economía sumergida y la falta de control estatal, donde las estafas y la venta de productos escasos son comunes.
¿Qué medidas han tomado las autoridades para controlar la situación en La Cuevita?
Las autoridades han realizado operativos policiales, como uno en noviembre de 2022 que resultó en la detención de más de 50 revendedores. Sin embargo, estas medidas no han logrado cambios estructurales duraderos, y La Cuevita sigue siendo un lugar de descontrol y comercio ilegal.
¿Cómo afecta la situación de La Cuevita a los ciudadanos cubanos?
La situación en La Cuevita refleja la desesperación y la falta de opciones para los ciudadanos cubanos, quienes se ven obligados a recurrir a mercados informales debido a la escasez en tiendas estatales. Esto los expone a estafas y productos de baja calidad, además de contribuir a un entorno de inseguridad y descontrol social.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.