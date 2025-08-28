Denuncian estafa con cartones de cigarros H. Upmann en La Cuevita de San Miguel

Un usuario en redes sociales denunció una presunta estafa con cartones de cigarros H. Upmann en el popular mercado conocido como La Cuevita, ubicado en el municipio habanero de San Miguel del Padrón.

"Familia, esto fue hoy en La Cuevita. Tacto a los compradores de cigarros que están estafando a la gente", escribió Raiko Betancourt en una publicación de Facebook, acompañada de un video en el que muestra al menos cinco paquetes de cigarros presuntamente falsificados. En lugar de cigarrillos, los envases contenían aserrín envuelto en papel.

“Mira qué clase de estafa esta... han estafado a este hombre... eso es en La Cuevita... aserrín es lo que tenía dentro de la caja... la falta de respeto que estamos viviendo aquí nosotros los cubanos”, comenta indignado el denunciante mientras graba el contenido de los cartones.

Otro internauta, Giovanys Fernández Abreu, también hizo referencia a fraudes similares en el mismo sitio: “Los estafadores de La Cuevita, en San Miguel del Padrón, con las cajas de jabón”, escribió en su perfil de Facebook.

Esta no es la primera vez que se reportan hechos de este tipo en La Cuevita, un punto de compraventa informal muy frecuentado por habaneros. En marzo de 2023, una mujer denunció haber comprado lo que creyó que era aceite, pero resultó ser agua con vinagre. Y en diciembre de 2024, un inspector agredió con una bayoneta a un vendedor en medio del mercado.

Pese a una costosa remodelación en 2019, que según cifras oficiales costó más de dos millones de pesos —600 mil aportados por los cuentapropistas—, La Cuevita continúa acumulando denuncias por descontrol, suciedad y estafas reiteradas.

Lo más leído hoy:

Más recientemente, en mayo de 2025, una joven cubana documentó en TikTok su visita al lugar. “Las calles están rotas, llenas de basura, no hay cestos visibles y mucho menos conciencia de mantener una buena higiene”, expresó. También cuestionó la venta de medicamentos en el sitio: “Como en las farmacias no hay medicamentos y estos sitios están llenos de medicamentos… no sé si esto lo limpien en algún momento porque es que se ve todo deprimente”.

Las autoridades han ejecutado operativos en intentos anteriores por contener la situación, como el de noviembre de 2022 que dejó más de 50 revendedores detenidos. Sin embargo, no se han producido transformaciones estructurales visibles. La Cuevita sigue siendo, para muchos cubanos, un símbolo del desabastecimiento, la economía sumergida y la impunidad.

Preguntas frecuentes sobre las estafas y el descontrol en La Cuevita, La Habana