Familia ofrece 200 mil pesos por información sobre chofer prófugo tras atropello mortal en Cuba

La familia de Alexander Grotestan Montes de Oca, joven fallecido en un atropello en la provincia de Mayabeque, ha ofrecido una recompensa de 200 mil pesos cubanos por información que permita identificar al responsable del hecho, ocurrido hace más de un año y aún sin esclarecer.

El accidente tuvo lugar la noche del 23 de junio de 2024, entre los kilómetros 82 y 86 de la Autopista Nacional, en el tramo cercano al municipio de Nueva Paz. Alexander fue hallado sin vida a las 6:00 a.m. del día siguiente, sin que se conocieran detalles del vehículo implicado ni del conductor.

A pesar del tiempo transcurrido, la familia asegura que no ha recibido respuestas claras de las autoridades.

El caso ha sido denunciado en redes sociales por Yasmany Monteagudo, amigo cercano de la víctima, quien publicó un mensaje en su perfil de Facebook y en el grupo "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES", reiterando la falta de información oficial.

Monteagudo explicó que la Policía informó a la familia que Alexander "se cruzó delante del vehículo", pero cuestiona esa versión, al considerar que no han sido mostradas pruebas ni se les ha permitido hablar con el presunto conductor.

“Solo quiero saber la verdad. Solo quiero justicia. Solo quiero mirarlo a los ojos y preguntarle: ¿Qué pasó?”, escribió en su primera publicación, donde además pidió colaboración a cualquier persona que estuviera en la zona esa noche o tenga algún dato relevante.

En un mensaje compartido recientemente, Monteagudo anunció la oferta de una recompensa de 200 mil pesos cubanos a quien proporcione información real, comprobable y seria sobre el caso. Aclaró que los datos recibidos serán manejados con discreción y confidencialidad, y que su único objetivo es conocer la verdad.

Este caso se suma a una larga lista de tragedias viales en Cuba que dejan secuelas en familias enteras y que, en muchos casos, quedan sin resolver.

Mientras las estadísticas oficiales suelen señalar el factor humano como principal causa de los accidentes, familiares de víctimas denuncian deficiencias en las investigaciones, falta de auxilio, carreteras en mal estado, y la ausencia de cámaras de vigilancia.

Alexander Grotestan Montes de Oca fue recordado por sus allegados como un joven querido y protector. En el primer aniversario de su muerte, Monteagudo le dedicó un mensaje en el que destacó el dolor por su ausencia y el amor que aún perdura.

