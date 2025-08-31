Un emotivo video publicado en TikTok por el usuario cubano @ediesbelpilotol24 ha conmovido a miles de personas al mostrar el reencuentro con su hijo, luego de tres años sin poder abrazarlo.

En las imágenes, grabadas en Cuba, el niño lo espera en el portal. Al principio se muestra tímido, pero apenas reconoce a su padre, corre a abrazarlo y no lo suelta más. El video fue acompañado por la frase: “Después de tres largos años, así me recibió, gracias a Dios”.

La publicación se volvió viral y acumuló miles de reacciones y comentarios de personas que viven situaciones similares. Muchos padres, madres, hijos y abuelos compartieron sus propias historias de separación y esperanza.

“Ese día va a llegar pronto para todos, que Dios los bendiga”, escribió un usuario. El autor respondió: “Dios mediante”.

“Hace tres años y cuatro meses que no veo a mis hijos… no aguanto más”, confesó otro. “He llorado, como deseo poder acariciar a mi hijo”, comentó una madre.

El autor del video respondió con cercanía y palabras de aliento a muchos de los mensajes. “Fuerza, hermano. Ese momento está por llegar”, dijo a uno de ellos. A otros les agradeció el apoyo y compartió su emoción: “Así mismo”, “Gracias, saludos” o “No es fácil”.

Más allá del abrazo, el video se ha convertido en una especie de desahogo colectivo. Cientos de cubanos expresaron en los comentarios lo que sienten al vivir separados de sus seres queridos: el peso de la distancia, el sacrificio de emigrar y la esperanza de volver a estar juntos.

