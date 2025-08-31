"Igual de elegante que la dueña": Daniela Reyes regala un vistazo de su clóset y el lujo y el glamour desbordan

La influencer cubana Daniela Reyes ha vuelto a causar sensación en redes sociales, esta vez con un exclusivo vistazo al interior de su clóset en el que lujo y glamour forman la dupla perfecta.

El espacio dejó a muchos boquiabiertos por su diseño moderno y la impresionante colección de artículos de lujo que guarda, y como era de esperarse la propia Daniela se llevó una buena parte de los elogios gracias a su gusto refinado, elegante y sofisticado.

El clóset, perfectamente iluminado y con acabados en madera y cristal, exhibe una impresionante colección de zapatos organizados por color y estilo, bolsos de diseñador dispuestos como piezas de arte y una gaveta exclusiva para joyas. Todo está dispuesto de manera impecable, confirmando que se trata de un espacio pensado no solo para almacenar, sino también para disfrutar.

En las imágenes compartidas, Daniela luce un ajustado vestido marrón con encaje negro que realza su figura, combinándolo con accesorios de alto nivel como un bolso Chanel, además de joyería de gran tamaño y gafas de sol con estilo retro. El maquillaje natural y el peinado con ondas le aportan un aire de glamour clásico, sin dejar de lado su habitual toque moderno.

Como suele pasar cada vez que Daniela aparece en escena, los comentarios en redes se volcaron en halagos hacia su presencia: “¡AMO! Precioso el clóset y tú bella como siempre”; “Preciosa tú y precioso el closet”; “Qué porte de reina dios mío”; “Qué bello y la modelo más”; “Con clase se nace”; “Wao tú y el clóset espectacular los dos”; “La diferencia de clase se nota por mucho, un clóset que no tiene nada que ver con ningún otro, igual de elegante que la dueña”.

No es la primera vez que la influencer cubana acapara miradas por su buen gusto y presencia frente a la cámara, pero con esta aparición, dejó claro que, aunque el lujo deslumbra, su carisma sigue siendo el protagonista.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre el estilo y clóset de Daniela Reyes