Yordenis Ugás enciende el debate: ¿Dónde se vive mejor, en Europa o en Estados Unidos?

El boxeador cubano Yordenis Ugás desató un encendido debate en redes sociales tras compartir una reflexión sobre las diferencias entre la vida en Europa y Estados Unidos.

En un post publicado en su cuenta de Instagram, el excampeón mundial escribió: “En Europa se trabaja para vivir. En Estados Unidos se vive para trabajar”.

Aunque aclaró que sus palabras no describen su situación personal, pues desde los seis años ha cargado con la presión de ser el mejor en el boxeo, Ugás explicó que su intención era abrir un intercambio de ideas.

“Yo amo América y que Dios bendiga a América. No hay otro país en la historia que le haya entregado tanto poder y prosperidad a la comunidad cubana como este. Pero sí creo que en Europa mucha gente vive más tranquila. De todas maneras, la felicidad es personal. Dame tu opinión y vamos a debatirla”, escribió el pugilista.

Su publicación acumuló decenas de comentarios de seguidores que compartieron experiencias desde distintos países. Algunos coincidieron en que en Europa la vida es más relajada, con mayor espacio para el ocio y menos centrada en el consumo.

Una usuaria residente en España aseguró: “Aquí gastas lo que tienes, y hasta cuando no tienes no te quedas en casa. Hay conciertos gratis, exposiciones, teatro a precios asequibles. En fin, esto es vida”. Otro cubano en Italia añadió que la tranquilidad y el tiempo libre son mayores en el Viejo Continente, aunque los ingresos también suelen ser más bajos que en Estados Unidos.

Otros defendieron el estilo de vida estadounidense, resaltando las oportunidades de progreso y el dinamismo económico. “En Europa no se avanza, Estados Unidos es para los que quieren progresar… cada cual elige, yo amo USA”, escribió una seguidora.

Un usuario en Miami comentó: “Aquí en Estados Unidos mientras más trabajas más ganas, y eso te da la posibilidad de crecer. Mi vida depende de mi esfuerzo y eso me gusta”.

Las diferencias culturales y económicas también fueron señaladas. Varios internautas remarcaron que los países mediterráneos resultan más afines para los cubanos, mientras que en el norte de Europa, aunque los salarios son altos, el clima y la distancia cultural imponen barreras.

Otros, en cambio, destacaron los beneficios laborales de Estados Unidos, como seguros médicos, días festivos pagados y mayores ingresos en comparación con Europa.

El intercambio evidenció cómo la experiencia migratoria moldea la percepción de la calidad de vida. Para algunos, la tranquilidad europea representa la clave de la felicidad; para otros, la competitividad y las oportunidades de Estados Unidos justifican el sacrificio.

Ugás, por su parte, dejó claro que no pretendía dar respuestas absolutas, sino invitar a un debate que toca de cerca a miles de cubanos repartidos entre ambos continentes.

Un debate recurrente entre cubanos

La reflexión de Ugás se inserta en una discusión que no es nueva entre los cubanos dentro y fuera de la Isla: ¿es mejor calidad de vida en Europa o en Estados Unidos?

En los últimos meses, este debate ha ganado fuerza ante la creciente cantidad de cubanoamericanos que se plantean mudarse al Viejo Continente, en especial a España e Italia.

En mayo, CiberCuba recogió testimonios de cubanos en España que respondían a quienes criticaban la vida en Europa desde Estados Unidos, resaltando las ventajas de un estilo más tranquilo y con menos presiones de consumo.

A ello se suman los casos de cubanoamericanos que buscan acceder a la ciudadanía española como vía para garantizar movilidad y estabilidad en un contexto político incierto en EE.UU., marcado por las políticas de Donald Trump hacia los inmigrantes.

No son pocos los testimonios de migrantes que han contrastado públicamente ambas experiencias. Una cubana residente en Italia criticó el estilo de vida estadounidense y defendió la tranquilidad europea, mientras que desde España y otros países se multiplican las reflexiones sobre las diferencias entre “vivir para trabajar” y “trabajar para vivir”.

El fenómeno también ha sido detectado en Miami, donde parte de la comunidad latina comienza a mirar hacia España como un posible destino migratorio, motivada tanto por razones económicas como por la incertidumbre política en Estados Unidos.

En este contexto, las palabras de Ugás funcionan como un catalizador que reaviva un debate con profundas raíces en la diáspora cubana y que refleja, en última instancia, las tensiones entre aspiraciones de progreso económico y la búsqueda de una vida más equilibrada.