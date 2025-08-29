Cubana enseña cómo celebran cumpleaños en el campo en Cuba: "Hay miles de cubanos que no tienen ni un pastel"

Una joven cubana compartió en TikTok las dificultades que atraviesan muchas familias en la isla para celebrar un cumpleaños, un evento básico que, según afirmó, miles de personas no pueden disfrutar por la falta de alimentos y recursos.
“En Cuba no se puede ni celebrar un cumpleaños, es algo muy básico. A todos nos gusta comernos un pastel el día de nuestro cumpleaños, ¿verdad? Me atrevo a asegurar que hay miles de cubanos que ese día no tienen ni un pastel para comerse”, dijo la usuaria identificada como @yaneisycanta_98.
La joven contó que viajó hasta San Ramón, en el municipio Puerto Padre, provincia Las Tunas, para asistir al cumpleaños de su prima.
Para llegar tuvo que hacer una larga cola en busca de un transporte que la llevara hasta el pueblo donde también la esperaba su abuela, a la que hacía mucho tiempo no veía.
“Me encantan los cumpleaños en el campo, la pasamos divino”, añadió la cubana en su publicación, que rápidamente despertó reacciones de sus seguidores.
El testimonio refleja la dura realidad de la vida cotidiana en Cuba, donde la escasez de alimentos, el transporte precario y los altos precios dificultan hasta la celebración de una fecha especial como un cumpleaños.
Preguntas frecuentes sobre la celebración de cumpleaños en Cuba
¿Por qué es difícil celebrar un cumpleaños en Cuba?
Celebrar un cumpleaños en Cuba es complicado debido a la falta de alimentos y recursos básicos. La escasez de productos, el transporte precario y los altos precios hacen que incluso organizar una pequeña celebración sea un desafío para muchas familias cubanas. La situación económica actual convierte un evento común en un lujo que no todos pueden permitirse.
¿Qué alternativas tienen las familias cubanas para celebrar un cumpleaños?
Ante las dificultades económicas, muchas familias cubanas optan por celebraciones más sencillas. Algunas priorizan la compra de ropa o calzado en lugar de una gran fiesta, mientras que otras se enfocan en organizar pequeñas reuniones familiares con comidas simples y caseras. A veces, las familias reciben ayuda de parientes en el extranjero o buscan recursos alternativos para hacer del día algo especial sin incurrir en grandes gastos.
¿Cómo afecta la crisis económica en Cuba a la celebración de eventos familiares?
La crisis económica en Cuba afecta gravemente la capacidad de las familias para celebrar eventos familiares, ya que los salarios son insuficientes para cubrir los costos básicos de la vida diaria, incluyendo alimentos y productos de fiesta. Esto obliga a muchas familias a reducir la escala de sus celebraciones o a prescindir de ellas por completo. Las condiciones de vida, como el acceso a electricidad y agua, también pueden influir en la posibilidad de organizar estas reuniones.
