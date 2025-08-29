Cubana enseña cómo celebran cumpleaños en el campo en Cuba: "Hay miles de cubanos que no tienen ni un pastel"

Una joven cubana compartió en TikTok las dificultades que atraviesan muchas familias en la isla para celebrar un cumpleaños, un evento básico que, según afirmó, miles de personas no pueden disfrutar por la falta de alimentos y recursos.

“En Cuba no se puede ni celebrar un cumpleaños, es algo muy básico. A todos nos gusta comernos un pastel el día de nuestro cumpleaños, ¿verdad? Me atrevo a asegurar que hay miles de cubanos que ese día no tienen ni un pastel para comerse”, dijo la usuaria identificada como @yaneisycanta_98.

La joven contó que viajó hasta San Ramón, en el municipio Puerto Padre, provincia Las Tunas, para asistir al cumpleaños de su prima.

Para llegar tuvo que hacer una larga cola en busca de un transporte que la llevara hasta el pueblo donde también la esperaba su abuela, a la que hacía mucho tiempo no veía.

“Me encantan los cumpleaños en el campo, la pasamos divino”, añadió la cubana en su publicación, que rápidamente despertó reacciones de sus seguidores.

El testimonio refleja la dura realidad de la vida cotidiana en Cuba, donde la escasez de alimentos, el transporte precario y los altos precios dificultan hasta la celebración de una fecha especial como un cumpleaños.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la celebración de cumpleaños en Cuba