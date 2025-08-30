El emocionante momento en que una cubana recibe su residencia en EE.UU. por correo: "Gracias Dios"

Una joven cubana compartió en TikTok el emotivo momento en que recibió por correo su residencia en Estados Unidos, tras meses de espera bajo el programa de parole humanitario.

En el video, publicado por la usuaria @chabely.pea.gonzl, se le ve abriendo la carta con gran expectativa y, al descubrir la tarjeta de residencia en su interior, no puede contener la felicidad.

Entre risas y casi lágrimas de alegría, muestra el documento a la cámara mientras celebra el logro que había soñado durante tanto tiempo.

“Gracias Dios, solo tú sabes cuánto lo pedí”, escribió la joven en la descripción del video, que rápidamente se llenó de mensajes de felicitación y apoyo.

En los comentarios, aclaró que obtuvo la residencia a través del parole humanitario, un programa especial al que aplicó en diciembre del año anterior y que le abrió las puertas a establecerse legalmente en territorio estadounidense.

El emotivo clip refleja la esperanza y las ilusiones de miles de cubanos que han encontrado en el parole una oportunidad para construir una nueva vida fuera de la isla.

