El emocionante momento en que una cubana recibe su residencia en EE.UU. por correo: "Gracias Dios"

Una joven cubana compartió en TikTok el emotivo momento en que recibió por correo su residencia en Estados Unidos, tras meses de espera bajo el programa de parole humanitario.
En el video, publicado por la usuaria @chabely.pea.gonzl, se le ve abriendo la carta con gran expectativa y, al descubrir la tarjeta de residencia en su interior, no puede contener la felicidad.
Entre risas y casi lágrimas de alegría, muestra el documento a la cámara mientras celebra el logro que había soñado durante tanto tiempo.
“Gracias Dios, solo tú sabes cuánto lo pedí”, escribió la joven en la descripción del video, que rápidamente se llenó de mensajes de felicitación y apoyo.
En los comentarios, aclaró que obtuvo la residencia a través del parole humanitario, un programa especial al que aplicó en diciembre del año anterior y que le abrió las puertas a establecerse legalmente en territorio estadounidense.
El emotivo clip refleja la esperanza y las ilusiones de miles de cubanos que han encontrado en el parole una oportunidad para construir una nueva vida fuera de la isla.
Preguntas frecuentes sobre la residencia de cubanos en EE. UU.
¿Cómo obtienen los cubanos la residencia en EE. UU. a través del parole humanitario?
Los cubanos pueden obtener la residencia en EE. UU. a través del parole humanitario, un programa especial que permite la entrada legal al país bajo ciertas condiciones. Este proceso requiere una solicitud y aprobación previa, y permite a los beneficiarios establecerse legalmente en territorio estadounidense.
¿Qué es el CBP One y cómo ayuda a los cubanos a obtener residencia en EE. UU.?
El CBP One es un programa implementado por el gobierno de EE. UU. que permite a ciudadanos de ciertos países, incluido Cuba, solicitar una cita para ingresar legalmente por la frontera sur del país. Este sistema facilita procesos migratorios ordenados y seguros, ofreciendo a los cubanos una vía para establecerse legalmente en Estados Unidos.
¿Cuál es el papel del formulario I-220A en la obtención de la residencia para cubanos en EE. UU.?
El formulario I-220A es un documento que certifica la entrada de un migrante en EE. UU. bajo libertad condicional mientras se resuelve su estatus migratorio. Aunque no garantiza la residencia, ha sido una vía utilizada por muchos cubanos para regularizar su situación legal en el país tras un proceso prolongado de espera.
¿Cuáles son las emociones comunes entre los cubanos al recibir su residencia en EE. UU.?
La obtención de la residencia en EE. UU. es un momento cargado de emociones para los cubanos, que incluyen felicidad, alivio y gratitud. Muchos comparten sus experiencias en redes sociales, mostrando la emoción de superar obstáculos y alcanzar una nueva etapa de estabilidad y derechos en el país.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.