Cubano libera a sus tres jicoteas en un río y así reacciona una de las mascotas

El joven creador de contenido cubano José Ibrain Venereo Jiménez (@jose_ibrain_venereo_jimenez) ha conmovido a miles de internautas tras publicar un emotivo video en el que intenta liberar a sus tres tortugas en un río, pero una de ellas tomó una decisión inesperada.

Amante de los animales, José decidió que había llegado el momento de devolver la libertad a las jicoteas que había cuidado en su hogar durante años. Escogió bien el hábitat y se aseguró de que son tortugas que pueden conseguir su sustento en el mundo salvaje.

En el video, se le ve soltando a las dos primeras tortugas, que se sumergen de inmediato en el agua y desaparecen, pero la tercera protagoniza un momento que se ha vuelto viral.

Esta jicotea, de gran tamaño, también fue colocada cuidadosamente por José en el agua, tras despedirse de ella pidiéndole que nunca se deje atrapar.

Sin embargo, en lugar de nadar hacia la libertad, el animal flotó unos segundos y giró su cuerpo para mirar de frente al joven, en una acción que ha sido interpretada por muchos como un gesto de conexión y gratitud.

Emocionado por la reacción de su jicotea, José le pidió que se marchara, porque se sentía triste con la despedida. Ella se quedó allí, inmóvil, con la cabecita fuera buscándolo con la mirada. Él no aguantó, la sacó del agua y la abrazó conmovido.

Lo más leído hoy:

"Esta jicotea la pescó mi papá y se la quería vender a un brujero. Yo se la compré, y lleva menos de dos años en mi casa. Decidí liberarla porque era lo correcto. No me parecía justo que se pasara toda su vida en una casa, pero... Nos la llevamos de nuevo para la casa", dijo el joven.

La grabación fue casual y ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Una usuaria comentó: "La primera vez la elegiste tú, y la segunda ella te eligió a ti. Es el mejor video del día".

El vínculo entre humanos y animales sigue siendo una fuente inagotable de historias que conmueven, y esta no es la excepción.

La decisión de José ha sido celebrada por muchos como un acto de conciencia y respeto hacia los animales, aunque la jicotea haya decidido, al parecer, que su hogar está junto a su persona favorita.