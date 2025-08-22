Indignante: Perrito sobrevive sin agua ni sombra en el techo de una casa en el Vedado, La Habana

Vídeos relacionados:

Una nueva denuncia de maltrato animal sacude a La Habana: la organización protectora Bienestar Animal Cuba, en su capítulo capitalino, alertó este jueves sobre un caso en 23 y H, en el Vedado, donde un perrito joven permanece desde hace días en el techo de una vivienda, expuesto al sol abrasador y la lluvia, sin agua, sombra ni refugio.

En su página de Facebook, la organización señaló que varios testigos denunciaron que el animal camina de un lado a otro desesperado, como buscando cómo bajar, en un estado de abandono que atenta contra su bienestar y lo mantiene vulnerable al calor extremo y a las inclemencias del tiempo.

“Es un acto inhumano condenar a un ser vivo a pasar sus días y noches en esas condiciones, sin el más mínimo cuidado ni respeto por su bienestar”, denunció BAC-Habana, que pidió colaboración ciudadana para identificar a los responsables y exigir que el perrito reciba atención y una vida digna.

La organización recordó que “la indiferencia también mata” y exhortó a no normalizar estas situaciones de crueldad, que lamentablemente siguen siendo comunes en Cuba ante la falta de un sistema real de protección animal.

El caso del perrito abandonado en el Vedado no es un hecho aislado, sino parte de una realidad que lamentablemente se repite en Cuba. Hace pocas semanas, vecinos denunciaron a un perro encadenado todo el día en una terraza, expuesto al sol y sin condiciones mínimas de cuidado.

Situaciones similares se han reportado desde hace años. En 2019, una perra fue rescatada tras ser abandonada en un edificio en peligro de derrumbe en Centro Habana, ejemplo de cómo el abandono y la negligencia hacia los animales forman parte de un problema estructural en la isla.

Más recientemente, se pidió ayuda para una perrita que quedó sola en una azotea tras la muerte de su dueño, un caso que volvió a despertar la indignación ciudadana y la impotencia de activistas.

Estos episodios reflejan que, aunque en 2021 entró en vigor la Ley de Bienestar Animal en Cuba, la falta de mecanismos reales de protección, supervisión y sanción hace que el maltrato y el abandono sigan siendo frecuentes, dejando a miles de mascotas en situación de vulnerabilidad.

