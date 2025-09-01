Arzobispo de Santiago de Cuba: “Nuestro pueblo necesita mucho”

Vídeos relacionados:

Monseñor Dionisio García Ibáñez, el arzobispo de Santiago de Cuba, dijo que el pueblo cubano “necesita mucho”.

Con motivo de la celebración el próximo 8 de septiembre la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, el líder religioso destacó que la Virgen del Cobre representa la identidad y la esperanza de todo un pueblo, en declaraciones al medio Religión Digital.

“Nuestro pueblo necesita mucho. Estamos pasando momentos muy difíciles, pero sabemos que la única manera de enfrentar la vida es poniéndonos en las manos de Dios”,

“Dondequiera que haya un cubano, dentro o fuera de la isla, se recordará que el 8 de septiembre es el día de la Virgen de la Caridad”, agregó.

Este 30 de agosto inició en toda la isla la novena preparatoria a la fiesta. “No solamente en Cuba, sino en todos aquellos lugares, comunidades que quieren, aman, recuerdan, veneran a nuestra patrona, la Virgen de la Caridad”, expresó.

“La Virgen de la Caridad es un símbolo de cubanidad porque nos identifica como pueblo. Y como su nombre lo indica, refleja el amor”, expresó.

El religioso animó a los fieles de América Latina y Caribe a unirse en oración por la paz, la justicia y la fraternidad en Cuba. “

“Recordemos sus palabras: hagan lo que Él les diga. Oren por nuestro pueblo y únanse a nosotros”, puntualizó el arzobispo.

El arzobispo de Santiago de Cuba suele interceder por mejores condiciones de vida para los cubanos en sus misas.

En mayo del pasado año, García instó a los cubanos a buscar la armonía y aceptar las diferentes formas de pensar como un camino hacia la paz.

“Con las potencialidades que nuestro pueblo tiene, aprendamos a vivir en armonía, en un solo corazón y una sola alma, con diferentes maneras de pensar, y, juntos, encontrar soluciones que nos conduzcan a nacer en paz, a trabajar en paz, a comer en paz, a morir en paz”, expresó García durante una oración de súplica, según publicó el Arzobispado de Santiago de Cuba.

En marzo del pasado año, durante la eucaristía del Domingo de Ramos, García pidió corriente, comida y libertad a la Virgen de la Caridad del Cobre, algo que dijo que no es más que hacerse eco de las peticiones que los peregrinos hacen a la Patrona de Cuba.

“Queremos vivir con mayor desahogo, queremos tratar de vivir una vida normal en la que cada quien pueda hacer su plan, su proyecto de vida, donde la vida no sea una lucha y un trabajo perenne”, dijo García Ibáñez a los pies de la Virgen.

