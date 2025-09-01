Nacen trillizos en un hospital de Artemisa

Vídeos relacionados:

Tres bebés nacieron en el Hospital General “Ciro Redondo García” de Artemisa, a las 34 semanas de gestación y con pesos adecuados para su edad, según confirmaron autoridades provinciales de salud.

El parto, originalmente planificado para este martes, se adelantó y tuvo lugar en horas de la tarde del lunes, coincidiendo con el Día Mundial de la Obstetricia y la Embarazada. El nacimiento fue posible tras varias semanas de seguimiento especializado en las salas de Cuidados Perinatales y de Gestantes de la institución artemiseña.

Según reportó el Periódico Artemisa, el parto fue atendido por un equipo multidisciplinario del Programa Materno Infantil, en coordinación con el Área de Salud y el hospital, lo que permitió llevar el embarazo a término en condiciones controladas.

La directora provincial de Salud, Yanelis Amador Borrego, destacó que madre y bebés continúan bajo observación médica y expresó confianza en que pronto podrán regresar a casa. También compartió imágenes del momento del alumbramiento y una con la madre en estado avanzado de embarazo.

El nacimiento de estos trillizos ha sido celebrado por la comunidad médica y constituye un motivo de alegría para el sistema de salud local.

El caso ocurre en un momento en que la atención materno-infantil enfrenta importantes desafíos a nivel nacional. Ese entorno viene marcado por una situación preocupante a nivel nacional en cuanto a la salud materno-infantil. Hasta el 12 de julio de 2025, la tasa de mortalidad infantil en Cuba se elevó a 8.2 por cada 1,000 nacidos vivos, según cifras oficiales presentadas por el Ministerio de Salud Pública ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se trata de la cifra más alta registrada desde 2003 y representa un incremento del 11 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El titular del sector, José Ángel Portal Miranda, reconoció públicamente que el Programa Materno Infantil atraviesa un retroceso preocupante, en un contexto marcado por la baja natalidad, la escasez de medicamentos esenciales y limitaciones estructurales en hospitales y hogares maternos.

Hasta esa fecha, se habían contabilizado 28,400 nacimientos, lo que representa 6,738 menos que en igual periodo de 2024. Aunque se registraron 26 muertes infantiles menos en cifras absolutas, la caída en la natalidad provocó un aumento en el indicador general.

Entre las provincias que lograron mantener tasas por debajo del promedio nacional se encuentra Artemisa, con cinco fallecimientos infantiles por cada mil nacidos vivos, junto a Sancti Spíritus, Cienfuegos, Matanzas, Pinar del Río y Las Tunas. En otras regiones, los indicadores empeoraron debido a la falta de condiciones mínimas para proteger a mujeres embarazadas y recién nacidos, según reconocieron las propias autoridades sanitarias.

El alumbramiento en Artemisa, por su parte, se suma a otros casos recientes que han conmovido a la opinión pública por su carga humana y el esfuerzo profesional involucrado. En Holguín, una recién nacida con una malformación congénita superó semanas de cirugía y cuidados intensivos, en Sancti Spíritus, gemelas nacidas prematuramente sobrevivieron gracias al contacto piel con piel de su madre, y en Granma, una bebé de apenas 1,100 gramos logró recuperarse tras 94 días de ingreso.

También se han reportado partos de trillizos en otras provincias. En Villa Clara, en septiembre de 2024, tres bebés fueron dados de alta tras mes y medio hospitalizados, y en octubre se celebró un segundo nacimiento múltiple en el mismo hospital, en ambos casos con evolución favorable pese a las limitaciones del sistema.

En un país donde los desafíos en el ámbito sanitario son cada vez mayores, el nacimiento saludable de tres bebés en Artemisa representa no solo una noticia feliz, sino también un testimonio del compromiso de muchos profesionales que continúan dando.

