Bebé matancero nace en el 99 natalicio de Fidel Castro... y le regalan una canastilla

En la madrugada de este miércoles 13 de agosto, fecha que la prensa oficial dedica cada año a recordar el natalicio de Fidel Castro, nació en Matanzas Milán Daimel Montejo Machado, hijo de Liliana Machado Alfonso, una madre primeriza de 33 años que recibió la mayor bendición de su vida.

La historia fue difundida por la periodista oficialista Yuni Moliner, quien subrayó que el parto ocurrió exactamente a la 1:30 am, resaltando la –infeliz– coincidencia con el aniversario 99 del fallecido dictador, convirtiendo en "noticia" un dato que no tiene ningún peso más allá de lo anecdótico.

En el marco de las actividades por la efeméride, funcionarios locales entregaron a la madre una canastilla con artículos para el cuidado del bebé, un gesto que el régimen presenta como “tradición de acompañamiento y solidaridad” hacia las familias que reciben nuevos integrantes en esta fecha.

El feliz acontecimiento del nacimiento vino acompañado –por pura casualidad– de una canastilla “oficialista” que, sin duda, supone un alivio para la joven madre en medio de la aguda crisis económica.

Pero en Cuba, el aparato propagandístico no deja pasar ninguna oportunidad para rendir culto –o hacer el ridículo– a la personalidad de uno de los peores dictadores que ha tenido la historia del continente.

Incluso un nacimiento termina convertido en un acto simbólico al servicio de la maquinaria oficial del régimen, un terrible contraste al unir la vida de un inocente con el aniversario del natalicio de un dictador que ha sumido a millones en una extrema pobreza.

“Me siento súper bien, me trataron de lo más bien. Todo ha sido muy bonito y de verdad, muchas gracias a todos”, dijo la madre a los medios, mientras posaba para la entrega en un ambiente –con seguridad– cuidadosamente preparado para la conmemoración.

Cada 13 de agosto, entre consignas, flores y fotos de archivo, el oficialismo cubano añade un episodio más al decadente y ridículo ritual de exaltación de Fidel Castro, el dictador que graciosamente pidió no le realizaran culto a la personalidad.

Este año, entre pañales y discursos, un recién nacido fue incorporado a ese guion. Sin embargo, esta no fue la única postal de la jornada.

En un régimen donde escasean cada vez más neuronas entre sus dirigentes, la propaganda oficialista siempre encuentra nuevas formas de hundirse en el absurdo y la irrelevancia, llegando a extremos como el de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de Santiago de Cuba, que este 13 de agosto decidió que la mejor manera de rendir tributo al “legado” del dictador Fidel Castro era darse un chapuzón en la playa Berraco.

De igual forma, el gobernante de turno, Miguel Díaz-Canel, recalcó en las redes sociales que el nefasto Fidel Castro está en “plena sobrevida” y hasta cumple 99 años como si se tratara de una momia activa en redes sociales y estafas ideológicas piramidales.

