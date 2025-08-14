Bebé recibe canastilla en Santiago de Cuba por coincidir su nacimiento con el de Fidel Castro

Vídeos relacionados:
En un país donde muchas madres atraviesan el embarazo con lo justo para alimentarse y donde traer un hijo al mundo suele ocurrir con apenas lo mínimo indispensable, un recién nacido en Santiago de Cuba recibió un privilegio inusual: nacer el mismo día que Fidel Castro, uno de los mayores dictadores del continente.
Este 13 de agosto, el Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso anunció con entusiasmo en Facebook que la primera madre que dio a luz en la jornada sería agasajada con una canastilla “llena de artículos esenciales” confeccionada por sus trabajadores sindicalistas.
El motivo del gesto, además de la llegada del bebé, fue la “bendita” coincidencia con la fecha de nacimiento de Fidel Castro.
“En este hospital, no solo atendemos… ¡Celebramos cada vida que llega!”, publicó la institución en redes sociales, sin mencionar que, para la mayoría de las familias cubanas, conseguir lo que cabe en esa canastilla implica meses de búsqueda, trueques y colas interminables, sin dejar mencionar la solidaridad y las ayudas del exterior.
En las fotos compartidas en las redes sociales se aprecia que el obsequio incluyó jabones, ropitas, detergente para lavar, biberones y toallitas húmedas.
El nacimiento de un niño, independientemente del país donde ocurra, es generalmente motivo de alegría familiar.
Sin embargo, el régimen no dejar pasar ninguna oportunidad para politizar este y otros momentos, en su afán de hacer propaganda.
Felicidades a la joven madre, que motivos tiene para celebrar, pero al gobierno habría que preguntarle: ¿y las madres que no tienen la “bendición” de dar a luz un 13 de agosto?
En la madrugada de este miércoles, fecha que la prensa oficial dedica cada año a recordar el natalicio de Fidel Castro, también nació en Matanzas Milán Daimel Montejo Machado, hijo de Liliana Machado Alfonso, una madre primeriza de 33 años que recibió la mayor bendición de su vida.
La historia fue difundida por la periodista oficialista Yuni Moliner, quien subrayó que el parto ocurrió exactamente a la 1:30 am, resaltando la –infeliz– coincidencia con el aniversario 99 del fallecido dictador, convirtiendo en "noticia" un dato que no tiene ningún peso más allá de lo anecdótico.
En el marco de las actividades por la efeméride, funcionarios locales entregaron a la madre una canastilla con artículos para el cuidado del bebé, un gesto que el régimen presenta como “tradición de acompañamiento y solidaridad” hacia las familias que reciben nuevos integrantes en esta fecha.
El feliz acontecimiento del nacimiento vino acompañado –por pura casualidad– de una canastilla “oficialista” que, sin duda, supone un alivio para la joven madre en medio de la aguda crisis económica.
Pero en Cuba, el aparato propagandístico no deja pasar ninguna oportunidad para rendir culto –o hacer el ridículo– a la personalidad de uno de los peores dictadores que ha tenido la historia del continente.
