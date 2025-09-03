Régimen de Maduro niega veracidad de video de ataque a lancha con droga: ¿Qué dicen de las imágenes?

Lancha que fue atacada por EE.UU. (i) y Nicolás Maduro (d)

En medio de una creciente tensión en el Caribe, el gobierno de Venezuela ha acusado a Estados Unidos de falsificar con inteligencia artificial el video de un ataque militar contra una lancha presuntamente cargada de droga.

La grabación fue difundida por el presidente Donald Trump como prueba de una operación que, según él, eliminó a once miembros del Tren de Aragua.

Caracas niega cualquier vínculo con el hecho y asegura que se trata de una manipulación tecnológica para justificar una agresión encubierta.

Un ataque, un video y una acusación sin precedentes

Este martes, el presidente Trump publicó en su red Truth Social un video atribuido al Comando Sur del Ejército estadounidense.

Las imágenes muestran una lancha rápida en altamar que, tras ser monitoreada durante unos segundos, es destruida por el impacto de un misil.

Según Trump, se trató de una operación quirúrgica contra una embarcación del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, que transportaba drogas hacia territorio estadounidense.

El resultado: once presuntos narcoterroristas eliminados en aguas del Caribe.

Poco antes, el Pentágono había confirmado el ataque a una agencia internacional de noticias, indicando que se trataba de una acción realizada en “el sur del Caribe contra una embarcación con drogas que había salido de Venezuela y que estaba siendo operada por narcoterroristas”.

El propio secretario de Estado, Marco Rubio, replicó esta versión en sus redes sociales oficiales.

Sin embargo, desde Caracas, la reacción ha sido inmediata… y completamente contraria.

Freddy Ñáñez acusa a Marco Rubio y recurre a Gemini

Aunque el presidente Nicolás Maduro evitó mencionar directamente el ataque en sus primeras alocuciones públicas, la respuesta oficial del chavismo fue asumida por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien lanzó duras acusaciones a través de su canal de Telegram.

“Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA (así comprobado)”, escribió Ñáñez, al tiempo que acompañó su mensaje con una captura de pantalla de una presunta respuesta proporcionada por Gemini, la plataforma de inteligencia artificial de Google.

En su publicación, el ministro incluyó también la pregunta dirigida a la IA: “¿Qué dice Gemini de este video?”, a lo que -según la imagen difundida- la IA respondió:

“Según el video proporcionado, es muy probable que se haya creado mediante inteligencia artificial (IA).

Si bien no puedo confirmar con certeza las herramientas exactas utilizadas, varios elementos sugieren que fue generado por IA:

El video muestra un barco que es atacado y luego explota de una forma que parece una animación simplificada, casi de dibujos animados, en lugar de una representación realista de una explosión.

El video contiene artefactos de movimiento y una falta de detalle realista, algo habitual en los videos generados por IA. El agua, en particular, se ve muy estilizada y poco natural.

El contenido del video parece estar compuesto de diferentes elementos, incluyendo el texto ‘SIN CLASIFICAR’ y una marca de agua de origen desconocido. Estos elementos, junto con la falta de detalle, son comunes en el contenido generado por IA.

Este tipo de video, a menudo conocido como deepfake o video generado por IA, es cada vez más común. Puede usarse para diversos fines, como entretenimiento, desinformación o expresión artística.”

Con este mensaje, Ñáñez apuntó directamente contra Rubio como el supuesto ideólogo detrás de la escalada: “Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza”.

Fuente: Captura de Telegram/Freddy Ñáñez

La narrativa del chavismo: Guerra, petróleo y una conspiración internacional

Nicolás Maduro ha elevado el tono contra Estados Unidos en los últimos días, aunque ha preferido centrar sus críticas en un supuesto complot más amplio que incluye codicia por los recursos naturales venezolanos, acusaciones infundadas de narcotráfico y una agresión militar disfrazada de lucha antidrogas.

“El petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, le pertenece a ustedes, pueblo de Venezuela”, afirmó el mandatario en cadena nacional.

Aseguró que Estados Unidos “viene por las riquezas naturales”, no por el narcotráfico, y que busca “acabar de raíz con el proyecto libertador de Simón Bolívar”.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe -que incluye ocho buques de guerra, 1.200 misiles y un submarino nuclear— ha sido calificado por Maduro como “la mayor amenaza que ha vivido la región en cien años”, comparándola con la crisis de los misiles de 1962.

Frente a esta situación, advirtió que Venezuela está dispuesta a defenderse: “Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada [...] y declararíamos constitucionalmente la República en armas”.

El contexto: Designaciones terroristas y operaciones encubiertas

La escalada verbal y militar ocurre en un momento de tensión creciente entre Washington y Caracas. En las últimas semanas, el gobierno de Trump ha intensificado su presión sobre el régimen venezolano. Entre otras medidas:

Designó como organización terrorista al Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano con presencia en varios países de América Latina.

También incluyó en la lista de organizaciones delictivas al Cártel de los Soles, supuestamente dirigido por altos funcionarios del gobierno venezolano, incluido el propio Maduro.

Ha incrementado la recompensa por la captura de Maduro y ha desplegado una operación militar de gran escala en el Caribe para interceptar embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

Desde Venezuela, más de 15,000 efectivos fueron enviados a la frontera con Colombia en un supuesto operativo de combate contra mafias, y se han presentado cifras sobre incautaciones de drogas como prueba de su “compromiso contra el narcotráfico”.

El argumento central del chavismo es que Estados Unidos está “creando una narrativa” para justificar un cambio de régimen.

La acusación de uso de inteligencia artificial para simular el ataque representa una novedad en los cruces entre ambos gobiernos, y plantea un debate delicado sobre la veracidad de las pruebas digitales en tiempos de guerra híbrida.